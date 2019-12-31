Бешеный креатив: мужчины превратили бороды на произведения искусства

Фото: cameralabs.org

В ноябре в Тинли-Парке, штата Иллинойс в США прошёл международный чемпионат для тех, кто отращивает бороду и усы и укладывает их в разнообразные формы.

Делал портреты участников фотограф из Лас-Вегаса Грег Андерсон, пишет Cameralabs.

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Самые креативные и дикие укладки усов и бород можно увидеть на National Beard and Moustache Championships. Участники чемпионата демонстрируют все мыслимые вариации волос на лице, уложенные в неожиданные фигуры.

На выходных в британском Сомерсете состоялся 5-й ежегодный конкурс бородачей и усачей Beard and Moustache Competition. Независимый клуб The Wessex Beardsmen собрал кандидатов со всей Великобритании, чтобы определить лучшего. В этом году соревнование получило статус международного - к нему присоединился представитель из США