 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
1 Просмотров: 1098
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 450
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2394
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 963
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1458
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1035
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 702
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3942
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 180
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7119
Фото
Все фото
19
29
7
18
11
Бешеный креатив: мужчины превратили бороды на произведения искусства
Бешеный креатив: мужчины превратили бороды на произведения искусства
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец
Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец
Создали скульптуры самых болезненных моментов с &quot;Том и Джерри&quot;
Создали скульптуры самых болезненных моментов с "Том и Джерри"
Как встречает Новый Год самый комфортный город Украины
Как встречает Новый Год самый комфортный город Украины
Видео
Все видео
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
"Оно" существует: Украиной разгуливает клоун Пеннивайз и пугает людей
"Оно" существует: Украиной разгуливает клоун Пеннивайз и пугает людей
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2394
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 702
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1125
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1206
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3564
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 585
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
среда, 01 января 2020 02:25

Бешеный креатив: мужчины превратили бороды на произведения искусства
19

  Комментировать

Состоялся международный чемпионат для тех, кто не только с большим вниманием отращивает растительность на лице, но и укладывает её в невообразимые формы
Фото: cameralabs.org
Состоялся международный чемпионат для тех, кто не только с большим вниманием отращивает растительность на лице, но и укладывает её в невообразимые формы
Состоялся международный чемпионат для тех, кто не только с большим вниманием отращивает растительность на лице, но и укладывает её в невообразимые формы
Состоялся международный чемпионат для тех, кто не только с большим вниманием отращивает растительность на лице, но и укладывает её в невообразимые формы
Состоялся международный чемпионат для тех, кто не только с большим вниманием отращивает растительность на лице, но и укладывает её в невообразимые формы

В ноябре в Тинли-Парке, штата Иллинойс в США прошёл международный чемпионат для тех, кто отращивает бороду и усы и укладывает их в разнообразные формы.

Делал портреты участников фотограф из Лас-Вегаса Грег Андерсон, пишет Cameralabs.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борода, как собачья морда и закрученные пряди - показали лучшие образы бородачей

Самые креативные и дикие укладки усов и бород можно увидеть на National Beard and Moustache Championships. Участники чемпионата демонстрируют все мыслимые вариации волос на лице, уложенные в неожиданные фигуры.

На выходных в британском Сомерсете состоялся 5-й ежегодный конкурс бородачей и усачей Beard and Moustache Competition. Независимый клуб The Wessex Beardsmen собрал кандидатов со всей Великобритании, чтобы определить лучшего. В этом году соревнование получило статус международного - к нему присоединился представитель из США

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бешеный креатив: мужчины превратили бороды на произведения искусства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ Просмотров: 30295
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
5
 Просмотров: 5643
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
 Просмотров: 5409
Что известно о 12 военных, которых вернули из плена
Что известно о 12 военных, которых вернули из плена
15
 Просмотров: 4941
Хирург случайно сжег пациентку во время операции
Хирург случайно сжег пациентку во время операции Просмотров: 3798
Интересно
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
29
 Просмотров: 1206
Какие страны уже встретили Новый год
Какие страны уже встретили Новый год Просмотров: 513
Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец
Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец
7
 Просмотров: 756
Создали скульптуры самых болезненных моментов с "Том и Джерри"
Создали скульптуры самых болезненных моментов с "Том и Джерри"
18
 Просмотров: 1053
Как вы держите чашку: что это расскажет о вас
Как вы держите чашку: что это расскажет о вас Просмотров: 1638
Больше всего комментируют
4
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
3
США вступились за Польшу перед Путиным
3
Зеленский поздравил Путина "с праздниками"
3
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
2
Сколько оружия получила армия за год: отчет Минобороны
Голосов: 530
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua