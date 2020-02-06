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пятница, 07 февраля 2020 02:28

Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
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Фото: animalchannel.co

Животные — не такие беззаботные создания, какими люди привыкли их представлять. Они не обременены бытовыми обязанностями, не должны каждый день ходить на работу или платить налоги. Однако имеют немало причин для стресса. Как и у людей, у них бывают плохие дни, когда ничего вокруг не радует и все раздражает.

Эмоции свои животные никогда не скрывают. Демонстрируют их преимущественно поведением. Однако некоторые из пушистых способны и одним лишь взглядом выразить весь свой гнев. Забавную подборку фото, посвященную особенно эмоциональным животным, представил Animal Channel.

Эти фото доказывают одно: своего очарования животные не теряют, даже если настроение у них хуже некуда.

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Животные тоже бывают нефотогеничными. Но даже худшие кадры с ними совсем не лишены ценности: настроение благодаря им поднимается мгновенно. Не оставлят в этом сомнений снимки, представленные в подборке.

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