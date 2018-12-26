Белые ветви и много игрушек: показали самые стильные елки 2019 года

Фото: lux.fm

Самым ярким трендом нового года стали елки покрыты искусственным снегом или с белыми ветвями. Такие деревья будут идеальной украшением любого дома и замечательной фотозоной.

Украсить елку можно по вкусу хозяев, пишет lux.fm.

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Чаще всего новогоднее дерево такого стиля украшают белыми ігрушками, добавив несколько других оттенков - золотого, серебристого, синего или красного.

Чтобы елка была красивой, нужно выбрать стиль в котором ее впитывать: классический, эко, кантри, европейский или handmade. Можно сделать украшения своими руками. Цветные керамические фигурки, шары из бумаги, глиняные игрушки, бусы из кофейных зерен.