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среда, 26 декабря 2018 05:28

Показали, как хорошо украсить елку

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Показали, как хорошо украсить елку
Существует множество способов украсить елку. Главное, делать это с любовью

Чтобы елка была красивой, нужно выбрать стиль в котором ее впитывать: классический, эко, кантри, европейский или handmade.
При выборе классического стиля не нужно размышлять, что делать. Стоит выбрать один цвет повесить такие банты и шарики мелкие однотонные гирлянды, и все готово.
Для стиля эко нужны натуральные материалы, это могут быть шишки, желуди, каштаны, палочки корицы, засушенные фрукты и цветы. Можно сделать игрушки из дерева или бумаги.
К стилю кантри относятся игрушки из ниток и ткани, вязаные игрушки, фигурки с кружевом, матовые однотонные шары, украшения из фетра, говорит maximum.fm.

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Европейский стиль похож на классического, но стоит использовать шары 2 оттенков. Подойдут атласные банты этих же цветов и гирлянды. Дождик для такой елки лучше не использовать.
Можно сделать украшения своими руками. Цветные керамические фигурки, шары из бумаги, глиняные игрушки, бусы из кофейных зерен.

Издавна люди считали, что символом человеческой цивилизации является Мировое древо. Это понятие появилось тысячи лет назад и присуще всем без исключения народам, живущим на планете.
Разные народы поклонялись и различным деревьям. В Древней Греции священным считался кипарис. Древние римляне с уважением относились к фигового дерева или смоковницы и кизил. Кроме этого дерева они также с уважением относились к дубу, ели и сосны.

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