Астропрогноз на январь: кому повезет с финансами, а кому в личной жизни

Январь 2020 года будет очень уникальным и необычным месяцем , потому что сразу несколько планет соберутся очень близко, образуя соединение в знаке Козерога. Такое скопление планет в одном месте называют "парадом планет" или в астротерминологии – "стеллиумом".

Середина этого месяца будет очень насыщенной, для многих этот месяц может стать переломным, особенно это касается карьеры, профессиональной деятельности и личных достижений. Для некоторых знаков перемены в жизни могут начаться в самое ближайшее время.

У кого жизнь будет кипеть

КОЗЕРОГ

Большинство Козерогов в этом месяце отметит свои дни рождения, поэтому то, что с вами начнет происходить в январе, повлияет на события всего 2020 года.

Во-первых, вы заметите, что сейчас могут сильно поменяться ваши взгляды на жизнь. Если вы недавно прошли период испытаний, значит, у вас начнется белая полоса в совершенно новом качестве. Вы также должны понять, что только от ваших личных решений и ваших действий будет зависеть ваша жизнь. Загадайте свои самые заветные в день вашего рождения, и они обязательно исполнятся.

Особенно важным этот месяц будет для тех, кто родился с 9 по 15 января любого года.

ОВЕН

Для вас этот месяц не обещает быть простым, скорее всего, вы будете серьезно задумываться о своей карьере, профессиональной квалификации и личных достижениях. Именно в этой сфере жизни могут быть и события, которые либо что-то серьезно поменяют в вашей жизни, либо поднимут на качественно новый уровень жизни.

В этом месяце у вас есть шанс поменять работу или хотя бы серьезно задуматься о том, что вы хотите от работы на самом деле. Кто-то может начать с малого: просматривать новые объявления о вакансиях, искать недостающие пробелы в знаниях и пытаться их заполнить, либо сделать первый шаг к созданию своего дела. Сейчас нельзя особенно расслабляться: это ваш шанс получить большее.

Особенно важным этот месяц будет для тех, кто родился с 10 по 13 апреля любого года.

ВЕСЫ

Для вас в этом месяце будут особенно актуальны темы семьи, родителей и отношений с родственниками. Вы можете задуматься о том, что вас не устраивает в этих отношениях, и попытаться это исправить. Вы будете большую часть своей энергии отдавать семье. Именно в этой области жизни будет наибольшее движение и больше всего событий.

Хорошо отправиться с родственниками в отпуск, чтобы сменить обстановку и проявить себя совершенно в других условиях. Кто-то может подумывать о переезде, начать ремонт в своем жилище и серьезно задуматься о новом члене семьи.

Особенно важным этот месяц будет для тех, кто родился с 13 по 17 октября любого года.

РАК

Для вашего знака этот месяц также будет важным и запоминающимся, и вы очень многое сможете понять для себя. В первую очередь, это касается ваших отношений с партнерами (личными или деловыми), а также отношений с другими людьми в целом.

Если в вашей жизни сейчас складываются не очень приятные отношения, которые невозможно изменить и улучшить, скорее всего, они распадутся. Но если отношения стремятся к развитию, они станут только крепче. Сфера партнерских отношений сейчас будет вас очень сильно волновать и беспокоить. Но это также и шанс наладить более гармоничные отношения с вашими партнерами, если вы будете подходить к жизни более осознанно.

Особенно важным этот месяц будет для тех, кто родился с 11 по 16 июля любого года.

Кто реализует все свои финансовые планы

СКОРПИОН

Для вас тема денег всегда стоит на важном месте. В январе и феврале 2020 года у вас появится больше шансов реализоваться именно в финансовой сфере. Впрочем, вам стоит быть на чеку и не слишком переоценивать свои возможности. Также не стоит особенно много тратить на удовольствия, но и не включайте экономию на полную. Ищите возможности поднять свой доход, а не сократить расходы. Только так можно подняться на ступеньку выше.

СТРЕЛЕЦ

С января 2020 вам представится возможность показать, на что вы реально способны в плане заработков. Не исключено, что вам станет поступать множество предложений, а вам надо будет лишь выбирать выгодные. Но будьте готовы к тому, что и работать придется немало, если вы хотите получить большее.

В этом месяце вам предстоит сфокусироваться на личных целях и поставить для себя новые. Если вы все сделаете правильно и будете следовать тому, о чем мечтаете, будете прилагать усилия, то и деньги будут вам приходить в большем объеме. Особенно стоит обращать внимание на новые знакомства.

ВОДОЛЕЙ

Январь 2020 станет для вас месяцем скрытых возможностей. Возможности, в том числе те, что касаются денег, могут быть не на виду, а немного скрыты, поэтому вам придется быть более внимательными, чем обычно. Если вы имеете неофициальные и тайные доходы, то вполне возможно, что вы сможете увидеть дополнительную прибыль именно в этом месяце.

Если желания поднимать свой доход у вас сейчас нет, то можете просто получать удовольствие от того, что имеете. Можно тратить деньги на развлечения и делать так, как вам больше нравится. В любом случае, вы останетесь удовлетворенными.

ТЕЛЕЦ

В январе 2020 вы сможете увеличить не только личные доходы, но также принести финансовую удачу вашим партнерам. Могут также возникнуть вопросы, которые связаны с чужими деньгами, кредитами, налогами, страховками или наследством, которые вы будете успешно решать.

Чтобы реализовать свои финансовые планы, вам стоит завести новые связи, знакомства или открывать для себя больше полезной информации. Своевременно полученная информация может оградить вас от финансовой ошибки.

Кому повезет в личной жизни

РЫБЫ

В первой половине месяца вы, скорее всего, будете скрывать и прятать свои чувства, и не будете делиться ничем сокровенным. Но вторая половина месяца может открыть вас совсем с другой стороны: захочется любви, чувства, новых эмоциональных переживаний и увлечений.

Вы можете найти для себя новые отношения, если захотите, но скорее, это будет просто наслаждение жизнью, причем такой, какая она есть сейчас, со всеми удовольствиями и хорошими возможностями. Будьте осторожнее с вашими желаниями: они имеют все шансы исполниться.

ДЕВА

Если у вас уже сложились отношения, у вас есть шанс поднять их на новый уровень или существенно улучшить. Особенно стоит обратить внимание на вторую половину месяца, когда будет больше возможностей, и ваши партнеры тоже будут расположены к переменам.

Одинокие Девы имеют шансы встретить любовь, но для этого вам необходимо проявить инициативу и выйти из зоны комфорта. Вы можете много времени сейчас уделять дому и родственникам, но выходить в свет просто необходимо, чтобы встретить новых людей и завязать новые полезные связи, которые как по цепочке могут привести вас к удаче.

БЛИЗНЕЦЫ

Январь 2020 может приготовить вам приятные события в личной жизни, но особенно если вы отправитесь в путешествие и не будете сидеть дома. Это время будет особенно запоминающимся, если вы поменяете обстановку. Хорошо общаться с людьми издалека или с иностранцами.

Вторая половина месяца больше подойдет все же для каких-то рабочих моментов, для решения вопросов карьеры, поэтому если вы одиноки и хотите найти свою вторую половинку, более удачное время для этого – праздничные дни.

ЛЕВ

В этом месяце партнеры будут немало радовать вас и принесут приятные сюрпризы. Личная жизнь в первой половине месяца будет наполнена удовольствиями, приятными эмоциями. Если у вас есть партнеры, вам стоит позаботиться о них и отнестись к ним с большим вниманием, тогда они тоже вернут вам заботу в двойном размере.

Те, кто одиноки, имеют шансы встретить возлюбленных. Но есть риск, что новые отношения, хотя и будут завязываться очень быстро, могут разочаровать вас. Поэтому сначала стоит приглядеться к человеку, сделать выводы, а потом переходить на новый уровень в отношениях.

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Лунное затмение 10 января 2020 года будет последним напряженным затмением последних лет. Для многих из нас оно может стать очень переломным, серьезным завершением каких-то ситуаций или жизненных этапов, когда нам надо будет принять серьезные для себя решения и усердно трудиться над своими целями и желаниями. Лунное затмение часто говорит о завершающих или кульминационных событиях, которые могут иметь место вблизи этого затмения, например, в течение января 2020 (чаще всего события могут происходить в период плюс/минус один месяц от лунного затмения).