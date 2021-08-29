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воскресенье, 29 августа 2021 22:50

Археологи раскопали в Турции дома, которым более 5000 лет

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Археологи раскопали в Турции дома, которым более 5000 лет
Ученые надеются на новые находки. Фото: Т24

На востоке Турции в кургане Арслантепе археологи обнаружили остатки четырех домов, которым более 5,5 тысячи лет. Об этом сообщает телеканал T24.

"Мы нашли некоторые вещи, например, металлическую иглу, бисер, предмет, похожий на рогатку. Считаем, что эти дома относятся к 3600-3700 годам до н.э. Это 5 тысяч 500 лет назад", - сообщили археологи.

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Ученые точно установили дату по керамической отделка, также они сделали углеродный анализ.

Раскопки будут продолжаться в направлении внутренней части домов. Ученые надеются на новые находки.

На раскопках городища древних киммерийцев "Дикий сад" в Николаеве нашли древний мост через крепостной ров.

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