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понедельник, 11 ноября 2019 01:35

Японский художник рисует чувства, которые нельзя описать словами
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Один рисунок вместо тысячи слов — девиз японского художника под псевдонимом Avogado6, которые рисует то, что невозможно передать словами. Работы Avogado6 необычны, местами даже жестоки, но именно это их делает столь уникальными, ведь в них отражается настоящая жизнь со своими радостями и печалями.

Об этом японском художнике мало известно. "Я обычный человек, который любит химию", – пишет он о себе. Художник создает шокирующие иллюстрации с невероятно глубоким философским смыслом. Его рисунки действуют на сознание людей, как удар электрошоком.

Каждая его иллюстрация - отдельная история, которая демонстрирует переживания и боль. В Twitter на художника подписано уже около 1 млн. человек. Этот успех объясняется просто: творения японского художника раскрывают сущность разных человеческих эмоций и чувств - одиночество, зависимость от социальных сетей, депрессия, разбитое сердце.

Не разжимайте руки
Бесплатные объятия
Потеря близких
Когда все хорошо только в социальных сетях
Нарастающее беспокойство

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