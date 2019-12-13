Як вберегтись ялинку від котів: кумедна добірка найорігінальнішіх ялинок

Не за горами новогодние праздники, а это значит, что вся соответствующая атрибутика скоро наведается в каждый дом.

Фото: akcenty

Стоит понимать, что те самые украшения на елке, которые делают каждый дом более атмосферным, для домашних животных будут целым аттракционом веселья и забав. И если животные порой любят поиграть с домашним фикусом, то праздничное растение будет им намного интереснее. Ведь все питомцы любят поиграть с чем-нибудь круглым и разноцветным, а значит, что они будут пытаться достать с и без того не столь устойчивой елки игрушки. Для хозяина это будет целым испытанием на терпение прочность. Но есть и те хозяева, которые выделяются своей находчивостью и умением избежать подобных неудобств, пишет akcenty.

Таким образом, в сети появилась целая подборка фотографий, как люди обходили неудобную игривость своих любимцев. К примеру, люди поместили украшенную елку в специальный декоративный ящик, который послужил дополнением к интерьеру.

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Иногда, жители настолько не доверяют своим животным, что умудряются украшать свое жилье подобным образом. Чтобы самые прыткие любимцы либо не смогли достать, либо не хотели делать этого вовсе.

Люди настолько с юмором подходят к безопасности елки, что ставят на её страже вещи, которые пугают любимцев, как на этом фото. Часто, хитрые хозяева наряжают елку по туда, куда не достанут их питомцы или же подвешивают их на достаточной высоте.

Елка - обязательный атрибут новогодних праздников. Но в нынешнем мире она претерпела определенные преобразования. А все из-за дефицита места, который является частой проблемой современного жилья. Чтобы праздничную атмосферу не нарушать сложившегося интерьера - стоит обустроить видоизмененную елку.