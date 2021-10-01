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пятница, 01 октября 2021 10:13

7 советов, которые избавят вас от проблем с деньгами

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Все люди имеют дело с деньгами. К сожалению, большинство не осознает, что пользоваться ими нужно с учетом некоторых правил. Иначе средств постоянно будет не хватать и это будет портить жизнь.

Независимо от размеров доходов, любые личные финансы требуют тщательного анализа. Для этого следует освоить финансовую грамотность и придерживаться ее. К тому же, следует передавать знания и показывать пример своим детям. Это существенно поможет им в будущем начать самостоятельную жизнь.

  Советы, которые помогут уберечь личные финансы от лишних затрат
Советы, которые помогут уберечь личные финансы от лишних затрат

Предлагаем основные правила, которые помогут приумножить семейный бюджет.

1. Записывайте все расходы

Деньги любят счет, поэтому все расходы следует фиксировать. Без этого, вопрос "На что мы потратили зарплату?" будет преследовать постоянно. Даже, когда зарплата вырастет. А с помощью записей можно будет проанализировать все приобретенное за определенный период. На основе этого планировать движение средств.

2. Доходы должны превышать расходы

Обязательно следует откладывать деньги, не менее 10% с каждого заработка. Такие сбережения составят финансовый резерв.

Сбережения размером 3-6 заработных плат дают возможность не бояться увольнения с работы. Если все будет хорошо, их можно во что-то инвестировать и получать доход.

3. Пассивный доход дает свободу

Деньги постоянно должны работать и приносить прибыль. Он называется пассивным, ибо человек практически не прилагает к нему усилий.

Хорошо смолоду подумать о сбережениях и начать накапливать капитал. В зрелом возрасте он делает человека финансово независимым.

  Советы, которые помогут уберечь личные финансы от лишних затрат
Советы, которые помогут уберечь личные финансы от лишних затрат

4. Экономить нужно даже когда денег хватает

При желании, на всем можно сэкономить. Даже когда денег хватает, не стоит переплачивать или покупать ненужные мелочи.

Экономить хорошо помогает бережливое отношение к коммунальным услугам. Это очень просто, но существенно отражается на расходах. Следует избегать излишнего потребления электроэнергии, воды, газа и тепла.

5. Кредит - зло

Кредиты заставляют нас больше работать. Со временем на уплату процентов может уходить большое количество заработанного. Это опасно. Поэтому следует хорошо взвесить преимущества и недостатки, прежде чем взять займ.

6. Планируйте и контролируйте

Семейный бюджет позволяет понять сколько денег нужно и за счет чего можно сэкономить.

7. Ставьте цели

Цель помогает двигаться вперед. Ее нужно четко очертить, продумать нужные шаги и временные рамки. Тогда уверенно идти к цели. Будь-то какая-то покупка, определенная сумма на депозитном счете или финансовая свобода в целом.

  Советы, которые помогут уберечь личные финансы от лишних затрат
Советы, которые помогут уберечь личные финансы от лишних затрат

Это основные правила, которые помогут уберечь личные финансы от лишних затрат и обеспечить рост сбережений.

Financer.com

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Дата
01
октября

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