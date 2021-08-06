6 августа день ангела в обладателей 10 красивых имен. Поздравьте знакомых в стихах

В пятницу 6 августа отмечают день тезоименства обладатели следующих имен: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Георгий, Николай, Роман и Кристина.

Gazeta.ua предлагает узнать происхождение и значение имен, а также выбрать оригинальное поздравление с днем ​​ангела.

Афанасий - мужское имя греческого происхождения, это вариант произношения имени Атанасиос, что дословно означает "бессмертный". Украинские варианты имени - Опанас, Панас.

Автор: unsplash.com 6 августа именинники Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Георгий, Николай, Роман и Кристина

У имени Борис, вероятно, древние фракийские корни - boris означает человека мужского пола: "сын", "мальчик" или "человек". Оттуда, возможно, имя попало к славянам. Однако, есть версия, что у славян Борис - сокращенное от Борислав, что означает "прославленный в борьбе". Имя вошло в славянского именослова после после канонизации болгарского князя Бориса I.

Поздравления для Бориса

В день именин желаю я тебе, Борис,

Чтоб Бог берег, чтоб над твоею головою

Хранитель-ангел, как орел степной, завис,

Чтоб он всегда был рядышком с тобою.

Пускай горит счастливый свет в глазах,

Пусть в дверь твою беда не постучится,

Пусть ждет тебя, Борис, успех в делах,

А все, что снилось, обязательно, свершится.

Глеб - мужское имя восточнославянского происхождения, вошло в христианский именослова после канонизации Глеба Владимировича, одного из младших сыновей русского князя Владимира Святославовича. По нормандской версии происхождения имени Глеб, оно означает "потомок", если дословно, то "потомок бога". Однако, украинские исследователи сходятся именно на древнеславянской происхождении и буквальном смысле "чайка".

Давид - мужское имя давноеврейського происхождения, означает "любимец", "любимый", "любимый". Именем Давид крестили святого князя Глеба - одного из первых русских святых.

Автор: intuitivejourney.com Красивые открытки ко дню ангела

Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость".

Поздравление для Ивана

Иван, принимай поздравления,

Пожелать хочу в жизни везения,

Побед, процветания, успеха,

Побольше, весёлого смеха.

Всегда будь, душой коллектива,

Любовь, пускай будет красива,

Друзья, будут пусть всегда рядом,

И чтоб ты имел всё, что надо!

Иларион - мужское имя, образованное от древнегреческого имени Хиларион, которое происходит от слова хиларос - "радостный, веселый".

Поздравление для Иллариона

Достоин короны, достоин и трона -

Все это твердим мы про Иллариона.

Он правила чтит, соблюдает закон,

Прими поздравленья, прими наш поклон.

Бесстрашный и смелый наш Илларион,

Преграды смети, одолей Рубикон,

Будь молод, любим, обожаем, силен,

К победе приди, храбрый Илларион!

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Имя Георгий имеет античные корни от слова георгос, которое имеет значение "земледелец" или "крестьянин". Интересно, что имя Юрий, по сути, является одним из вариантов имени Георгий.

Поздравления для Георгия

Победителем по жизни

Ты всегда, Георгий, будь,

Пусть добром и оптимизмом

Будет твой усыпан путь.

Никогда не огорчайся,

Радость пусть в тебе живет,

Своих целей добивайся,

Будь успешней каждый год!

Автор: holiday.zubrila.com Красивые открытки ко дню ангела

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, что дословно означает "победитель народов".

Поздравления для Николая

В праздник личный, Николай,

Ты желанья загадай,

Чтобы жизнь была красивой,

И сбылись все перспективы,

Деньги знали в дом дорогу,

Приходили, и помногу,

Дружба чтоб была без фальши,

Забрал беды день вчерашний,

Чтоб в семье уют царил,

Каждый день счастливым был.

И сегодня, несомненно,

Всё исполнится мгновенно!

Роман - мужское имя, происходит из латыни, от Romanus, что означает "римлянин", или "римский". Именем Роман крестили святого князя Бориса - одного из первых русских святых.

Женское имя Кристина происходит из древнегреческого Христина и означает "христианка", "отдана Христу".

Автор: pruvitannja.com.ua Красивые открытки ко дню ангела

Поздравления для именинников

В день ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Пускай день ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

***

Светлый ангел каждый час

Смотрит пристально на вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал –

Беды к вам не подпускал

За него вы благодарно

Поднимите свой бокал.

6 августа христиане восточного обряда молитвенно почитают память святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; мученицы Христины Тирской, жившей в III веке; святого Афинагора Афинянина, византийского раннехристианского апологета; мученика Капитона, преподобного Иллариона Твавели; преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского; мученика Афанасия Икийского; мученика Феофила Закинфского; мученика Ермогена, святителя Георгия (Конисского), архиепископп Могилёвского. Также поминают замученных советской властью в разные годы православных священников диакона Алфея (Корбанского), иерея Николая (Понгильского), а также священноисповедника иерея Иоанна (Калинина), мирно отошедшего в 1950 году.