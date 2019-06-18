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среда, 19 июня 2019 03:30

5 месяцев без солнца: показали уникальный город
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Жители норвежского города Рьюкан 5 месяцев в год, с сентября по март не видят солнца.
Фото: toneto.net
Жители норвежского города Рьюкан 5 месяцев в год, с сентября по март не видят солнца.
В 2013-м на вершинах гор установили три зеркала. Они стоили 5 млн норвежских крон.
В 2013-м на вершинах гор установили три зеркала. Они стоили 5 млн норвежских крон.
В 2013-м на вершинах гор установили три зеркала. Они стоили 5 млн норвежских крон.

Жители норвежского города Рьюкан 5 месяцев в год, с сентября по март не видят солнца.

В таких случаях речь идёт не только о физическом состоянии человека, но и о моральном. Количество людей в депрессии в зимнее время увеличивается до невероятных размеров.

Всему виной неудачное расположение городка — в низине, окружённой горами со всех сторон, передает toneto.net.

Но в 1913 году основателю Рьюкана — Саму Эйде пришла в голову немного сумасшедшая идея. Он хотел поставить на вершины гор зеркала.В начале прошлого века такое провернуть было довольно сложно, поэтому эксперимент не увенчался успехом.

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Снова об этой идее вспомнили в 2005-м, благодаря художнику и жителю тёмного города Мартину Андерсену.

В 2013-м на вершинах гор были установлены три зеркала. Они стоили 5 млн норвежских крон.

А также в город хлынул поток туристов, которые не только катаются на лыжах и сноубордах, но и посмотреть на диковинные зеркала.

Тийс Бруккамп показал яркий фотопроект о жизни афганцев. Его сделал, когда путешествовал по странам Центральной Азии. Целью человека было показать, как на самом деле выглядят исламские государства, рассказать особенности тамошних людей, религии, культуры.

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