2021 изменит ход жизни: астрологический прогноз для Козерогов

Козерогов ждут положительные изменения

Астролог Рената Раевская дала подробный прогноз на 2021 год для Козерогов.

"Планеты и их "заговоры" (аспекты друг к другу) испытывали вас на стойкость весь 2020. Особенно год задел тех, кто родился с 9-20 января. Но, сейчас поздравляю вас не только с днём рождения, но и с облегчением. Итак, общий прогноз для Козерогов на 2021.

Если вы родились с 13-18 января, то 2021 для вас будет решающим. В этом году вы шагнете на что-то меняющее ход жизни. Резкая смена деятельности, переезд, эмиграция и.д.

Рожденным 24-29 декабря с 6 -19 января планеты дадут немного успокоится и перевести дух. Вы сможете заняться "сбором урожая" наработок и трудов. Вы как раз окрепните, получите нужные средства для дальнейших достижений, заведёте нужные знакомства.

Рожденных с 30 декабря по 5 января ждут перемены, к которым вы не всегда можете быть готовы. Бояться не нужно, нужно радоваться, так как от вас могут "отколоться" негативные воздействия, обстоятельства и люди. Наблюдайте за происходящим в упор.

К тем кто родились с 8 по 13 января, приближаются чувства. Если вам необходимо решить вопросы личной жизни - самое время отдаться пучине любви.

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У рожденных с 21 по 23 декабря летом и осенью будут возможности качественно улучшить жизнь и начать что-то новое. 2021 год для вас - период подарков и радостей", - поделилась Рената Раевская.

Год белого быка предполагает много изменений в жизни людей. По словам астрологов, 2021 будет благоприятным для всех новых начинаний.