15 самых удивительных морских монстров

Ведущий программы "Речные монстры" Джереми Уэйд увидел немало диковинок в воде. Он сначала ловит этих водных жителей, а затем отпускает на волю.

Они настолько удивляют своим видом, что становится трудно поверить в возможность их существования.

1. Двухметровая 50-килограммовая панцирная щука, пойманная в реке Тринити в Техасе.

Автор: bigpicture.ru

2. 68-килограммовая арапайма, пойманная в озере Рио мадеры в Бразилии.

Автор: bigpicture.ru

3. Огромная шестижаберная акула, пойманная в южной части африканского реки Замбези.

Автор: bigpicture.ru

4. Электрический угорь из реки Амазонка, который может вырасти до 2,4 м в длину и весить до 19 кг.

Автор: bigpicture.ru

5. Пресноводная рыба-пила, которая вырастает до 6 метров в длину и весит до 180 кг.

Автор: bigpicture.ru

6. Огромный сиамский карп из реки Меконг. Он может вырастать до 3 метров и весить до 300 кг, что делает его одним из крупнейших пресноводных рыб на нашей планете.

Автор: bigpicture.ru

7. Терапон-голиаф - отдаленный родственник пираньи, найденный в реке Конго в самом сердце Африки.

Автор: bigpicture.ru

8. 73-килограммовый сом из Северной Индии. Эта рыбка была 1,5 м от головы до хвоста, 1 метр в обхвате и с размахом хвоста в 1,1 м.

Автор: bigpicture.ru

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9. Протоптер. Наибольшая особь может достигать 2 метров в длину.

Автор: bigpicture.ru

10. Сом Вунд, который может достигать 1,5 метра в длину, а максимальный вес его составлял 54 кг.

Автор: bigpicture.ru

11. Нильский окунь. Может вырасти до 1,8 м в длину и до 225 кг весом.

Автор: bigpicture.ru

12. Сом из реки Ориноко, известный в этих местах под названием кую-кую. Он может достигать метра в длину и 18 кг веса.

Автор: bigpicture.ru

13. Пака относится к роду пираний, но в отличие от своих собратьев питается в основном насекомыми и растительностью. Использует свои большие, похожие на человеческие зубы для растрескивания орехов, семян и разрубания морских трав и других источников пищи.

Автор: bigpicture.ru

14. Речной скат. Обычно вырастает до 1,5 м в диаметре, а весит более 200 кг.

Автор: bigpicture.ru

15. Обыкновенный сом весом 74 кг и длиной 2,2 м.

Автор: bigpicture.ru