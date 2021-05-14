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суббота, 15 мая 2021 09:00

130 лет со дня рождения Михаила Булгакова: интересные и загадочные факты из жизни и творчества

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Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения писателя и драматурга Михаила Булгакова. Он родился 15 мая 1891 года в Киеве в семье русского богослова Афанасия Булгакова, преподавателя Киевской духовной академии.

Автор: ВИКИПЕДИЯ
  Михаил Булгаков родился 15 мая 1891 года в Киеве. По специальности был врачом-дерматологом. Его произведения «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Иван Васильевич» и другие получили мировое признание
Михаил Булгаков родился 15 мая 1891 года в Киеве. По специальности был врачом-дерматологом. Его произведения «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Иван Васильевич» и другие получили мировое признание

Его произведения "Мастер и Маргарита", "Собачье сердце", "Иван Васильевич" и другие получили мировое признание. Однако фигура Булгакова достаточно противоречива. Он симпатизировал белогвардейцам, имел украинофобские взгляды и был противником независимости Украины и украинского национального движения. В то же время в своих произведениях "Белая гвардия" и "Дни Турбиных", как очевидец событий 1918-1919 годов в Киеве, изображал подъем украинского общества во время обретения независимости и возникновения Украинской Народной Республики.

Gazeta.ua собрала интересные и загадочные факты из жизни и творчества Михаила Булгакова.

В семье Афанасия Булгакова было семеро детей - трое сыновей и четыре дочери. Михаил был самым старшим. Будущего писателя назвали в честь покровителя Киева и всей Украины, архистратига Михаила.

Булгаков коллекционировал театральные билеты, которые покупал сам и на каких концертах или выступлениях он присутствовал. Часто ходил в Большой театр, чтобы послушать "Фауста". Эта опера всегда поднимала ему настроение. Особенно ему был близок образ самого Фауста. Но однажды Булгаков вернулся из театра мрачный, в состоянии тяжелой депрессии. Это было связано с произведением, над которым писатель недавно начал работать, - пьесой "Батум". Согласившись написать пьесу о Сталине, Булгаков узнал себя в образе Фауста, продавшего душу дьяволу.

Булгаков выступал против коммунизма. Из-за этого в его дом часто приходили чекисты с обыском. При этом он ни разу не был арестован. В 1929 его пьесы были запрещены во всех театрах.

В романе "Белая гвардия" Булгаков достаточно точно описал дом, в котором он жил в Киеве. Владельцы этого дома за одну деталь описания очень невзлюбили писателя, поскольку она принесла прямой ущерб здания. Дело в том, что хозяева разломали все стены, пытаясь найти клад, описанный в романе. В конце концов, они ничего не нашли.

В 1934 году Булгаков написал пьесу-комедию "Иван Васильевич" о том, как московский изобретатель Николай Иванович Тимофеев создает машину времени и переносит в современный мир Ивана Грозного. В свою очередь, в прошлом попадают двойник Ивана Грозного управдом Бунша-Корецкий и мошенник Жорж Милославский. Триумфальный успех пришел к "Ивану Васильевичу" в 1973 году, когда режиссер Леонид Гайдай экранизировал произведение. Он сумел сохранить Булгаковскую линию почти полностью, однако детали 1930-х годов адаптировал к реалиям 1970-х.

В конце жизни Михаил Булгаков употреблял большое количество морфина, а также страдал наследственным нефросклерозом. Это доказывает химический анализ страниц рукописи "Мастера и Маргариты", над которым писатель работал 1936-1940 годах. Ранее считалось, что Булгаков, в молодости регулярно употреблял морфин через боли, вызванные тифом, сумел навсегда избавиться от наркотической зависимости. Анализ, проведенный учеными, показал, что это не так.

Автор: ВИКИПЕДИЯ
  В качестве памятника на могиле Булгакова его жена выбрала огромную гранитную глыбу - Голгофу, которая до этого была подножием креста установленного на месте захоронения Гоголя
В качестве памятника на могиле Булгакова его жена выбрала огромную гранитную глыбу - Голгофу, которая до этого была подножием креста установленного на месте захоронения Гоголя

После смерти Михаила Афанасьевича Булгакова его третья жена, Елена Шиловская, долго не могла решить, что хотела бы видеть на могиле мужа. В конце концов, в качестве памятника выбрала огромную гранитную глыбу - Голгофу, которая до этого была подножием креста установленного на месте захоронения Гоголя.

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По специальности Михаил Булгаков был врачом-дерматологом. Его имя тесно связано с киевской дерматологической школы. Возможно, именно поэтому в произведениях Булгакова много медицинской тематике.

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15
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