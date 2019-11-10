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воскресенье, 10 ноября 2019 14:58

120 летучих мышей поселились на балконе столичной квартиры

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На улице Верховинной в Киеве колония летучих мышей поселилась на зиму в квартире жилого дома.

Хозяин квартиры обнаружил животных и вызвал волонтеров, сообщает зоозащитная группа Kyiv Animal Rescue Group в Фейсбук.

"Колония летучих мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроились на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка летучих мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры ", - пояснили волонтеры.

Волонтеры вытащили с балкона 120 мышей. 119 из них отпустили на поиски лучшей зимовки, одну взяли на лечение.

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"Если к вам залетела летучая мышь, ничего страшного или опасного нет, - говорят зоозащитники. - Летучие мыши залетают в помещения по ошибке. Часто это случается с молодыми и неопытными животными (вторая половина лета и начало осени). Иногда животные залетают в помещения во время миграций, когда они не очень разборчивы в выборе хранилищ. Зимой это случается с ослабленными животными или теми, которые неудачно выбрали себе место для зимовки, или потеряли его. Если вы нашли летучую мышь в холодное время года, то чаще всего выпускать ее нельзя - она не сможет найти себе убежище и погибнет. Животное надо либо передать специалистам, или предоставить ей возможность зимовать дальше."

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