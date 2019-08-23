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суббота, 24 августа 2019 09:05

10 фактов об Украине

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Украина - самая большая в Европе страна по территории. Ее чудеса действительно впечатляют.

Gazeta.ua подготовила 10 уникальных фактов об Украине и украинцах.

1.Самая известная в мире колядка, символ Рождества "Carol of the Bells или Ring Christmas Bells" - украинская. У нас она называется "Щедрик". Ее автор Николай Леонтович. Кстати, на Youtube видеозаписи с выполнением этой песни набирают миллионы просмотров.

2. Пустыня Олешковские пески, на Херснщини - крупнейшая пустыня Европы. Ее площадь более 2 тыс. га. Высота барханов - более 5 метров. После продолжительного дождя, пустыня может зацвести. А ее населяют более 57 уникальных видов животных.

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3. Остров Джарылгач - самый большой необитаемый остров Европы, самый большой остров Черного моря. Расположен в Каркинитском заливе Черного моря. Площадь - 56 квадратных метров. Вся территория острова и часть прилегающей акватории входит в Национальный природный парк "Джарылгачский". Флора острова составляет более 500 видов растений. Фауна - 83 вида морских беспозвоночных, 352 вида насекомых, 57 видов рыб, 7 видов рептилий, 4 - амфибий, 250 видов птиц и 30 видов млекопитающих.

По легенде, именно на Джарылгаче тренировался Аххил.

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4. Гуцульский духовой инструмент трембита, является самым длинным в мире. Его длина составляет более 3 метров, а гуцулы использовали его в горах для связи.

5. АН-225 Мрия - самый большой самолет в мире, который проектировался для перевозки космических кораблей. Он обладает сверхбольшой грузоподъемности и сейчас занимается в основном коммерческими грузовыми перевозками.

6. Метро Арсенальная в Киеве находится под землей на 105,5. Это самая глубокая станция в мире. Название станции происходит расположенного рядом завода "Арсенал". С 1986-го станция носит статус памятника архитектуры местного значения.

7. Оптимистическая пещера - самая большая гипсовая во всем мире. Вторая по длине после Мамонтовой, что в Канаде. Расположена в пределах Борщевского района Тернопольской области, к юго-западу от села Королевка, в лесном урочище "Королевка". Суммарная закартированая длина ходов составляет более 260 км. Пещера до конца не исследована.

Автор: Из открытых источников.
  Самая большая гипсовая пещера в мире
Самая большая гипсовая пещера в мире

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8. В Украине самые большие в мире запасы марганцевой руды - 2.3 миллиарда тонн. Это около 11% от всего мирового запаса.

9. Самая древняя известная учёным карта, а также древнее поселение Homo Sapiens нашли в Украине, в селе Междуречье Ровенской области. Им 14,5-15 тысяч лет. Карту первобытные люди высекли на кости мамонта.

10. Автор первой в мире Конституции - украинец Пилипп Орлик. 5 апреля 1710-го был избран гетманом запорожского войска. В этот же день он объявил "Конституцию прав и свобод войска Запорожского". В США Конституцию приняли в 1787-м, во Франции и Польше только в 1791-м. Конституция Орлика считается самой совершенной в мире.

Реконструкторы Подземелья гарнизонного храма Тимофей Коробков и Лилия Нижник показали, как одевались львовяне в средневековье.

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