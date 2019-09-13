Живописные садовые арки, от которых невозможно отвести взгляд

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Вертикальное озеленение никогда не выходит из моды. Проще всего оформить его с помощью садовой арки — сооружения из двух вертикальных опор, соединенных сверху перекладиной. В традиционном варианте арки имеют закругленную или прямоугольную форму. Ими украшают вход в сад или садовые дорожки, используют для зонирования участка.

Под арки чаще всего высаживают виноград и вьющиеся цветущие растения. Вечными фаворитами у садоводов остаются плетистые розы, пишет mydesiredhome.

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Подходят для высадки рядом вьющихся растений также беседки из металла. Такие конструкции сооружают из металлических прутьев, которые служат идеальной опорой для гибких побегов. Выглядят беседки из металла невесомо и изящно, садам придают еще большей живописности.