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суббота, 21 декабря 2019 23:28

Зимние букеты: показали 20 идей невероятного сочетания
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Зимние букеты делают из ярких цветов
Фото: idei-dekoru.com
Зимние букеты делают из ярких цветов
Зимние букеты делают из ярких цветов
Зимние букеты делают из ярких цветов
Зимние букеты делают из ярких цветов

Букет свежих цветов среди зимы является отличным способом внести яркие краски и подарить отличное настроение

Зимняя флористика отличается от остальных. Такие букеты выглядят изысканно и оригинально. Одни из них нежные, другие ясрави и в обоих случаях удивляют сочетание цветов.

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Каждому сезону соответствуют разные цветы. Например, зимой лучше всего смотрятся розы, гвоздики, лилии, антуриум, гортензии и подсолнухи. В качестве дополнительных элементов подойдут ветви калины или жасмина, и соцветия эдельвейса. Это помогает правильно расставить акценты и напомнить о том, что даже после сильнейших холодов снова наступит весна.

При составлении композиции для зимнего букета, стоит в первую очередь обратить внимание на яркие цветы, которые будут контрастировать с пейзажами холодного времени года.

Чем более яркими, красочными и ароматными будут цветы, тем более приятные эмоции они подарят получателю.

Букеты из осенних цветов выглядят по-особенному. Они придают комнате уюта и тепла, которого удается достичь с весенними цветами.

В этих композициях преобладают яркие тона теплых оттенков. Поэтому эти уникальные цветочные шедевры не получается изготовить в другое время года.

idei-dekoru.com
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