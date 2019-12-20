Зимние букеты: показали 20 идей невероятного сочетания

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Букет свежих цветов среди зимы является отличным способом внести яркие краски и подарить отличное настроение

Зимняя флористика отличается от остальных. Такие букеты выглядят изысканно и оригинально. Одни из них нежные, другие ясрави и в обоих случаях удивляют сочетание цветов.

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Каждому сезону соответствуют разные цветы. Например, зимой лучше всего смотрятся розы, гвоздики, лилии, антуриум, гортензии и подсолнухи. В качестве дополнительных элементов подойдут ветви калины или жасмина, и соцветия эдельвейса. Это помогает правильно расставить акценты и напомнить о том, что даже после сильнейших холодов снова наступит весна.

При составлении композиции для зимнего букета, стоит в первую очередь обратить внимание на яркие цветы, которые будут контрастировать с пейзажами холодного времени года.

Чем более яркими, красочными и ароматными будут цветы, тем более приятные эмоции они подарят получателю.

Букеты из осенних цветов выглядят по-особенному. Они придают комнате уюта и тепла, которого удается достичь с весенними цветами. В этих композициях преобладают яркие тона теплых оттенков. Поэтому эти уникальные цветочные шедевры не получается изготовить в другое время года.