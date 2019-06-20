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четверг, 20 июня 2019 23:28

Жара за городом: 10 способов притенить террасу
8

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Фото: idei-dekoru.com

От жары каждый спасается как умеет. Хочется тени не всегда получается найти. В таком случае его надо делать самому.

Здесь пригодится терраса, которая выполняет роль не только лаунж-зоны, но и приносит холодок в дом.

Вариантов множество. Это может быть раскрыта огромная зонт, тент или арка с цветами.

Детальное изложены в статье.

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Холмистая местность часто мешает полностью проявить потенциал в украшении дома. На них растут не все растения. А те, что и растут нужно подбирать так, чтобы не затеняли друг друга.

Чтобы не ломать голову в размещении цветов и кустов во дворе, нужно использовать эти идеи.

idei-dekoru.com
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