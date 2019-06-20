Жара за городом: 10 способов притенить террасу

От жары каждый спасается как умеет. Хочется тени не всегда получается найти. В таком случае его надо делать самому.
Здесь пригодится терраса, которая выполняет роль не только лаунж-зоны, но и приносит холодок в дом.
Вариантов множество. Это может быть раскрыта огромная зонт, тент или арка с цветами.
Детальное изложены в статье.
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Холмистая местность часто мешает полностью проявить потенциал в украшении дома. На них растут не все растения. А те, что и растут нужно подбирать так, чтобы не затеняли друг друга.
Чтобы не ломать голову в размещении цветов и кустов во дворе, нужно использовать эти идеи.
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