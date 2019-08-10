Вырастили арбузы необычных размеров

В хозяйстве "Дунайский аграрий" в селе Сафьяны Измаильского района Одесской области вырастили арбузы кубической формы. По цвету, вкусу и аромату не отличаются от традиционных.

В хозяйстве собрали первую партию - более сотни ягод. В них мякоть красная с черными семенами. Продавать в супермаркетах. Стоить почти в три раза дороже традиционных.

Об этом рассказывает Роман Дяжук, директор хозяйства.

Автор: facebook.com

"Вырастить такие арбузы пытались три года. Все не получалось подобрать сорт и размер формы, в которые мы кладем молодую завязь. Сейчас уже набили руку. Но по этим арбузами надо ухаживать, как за малыми детьми. Периодически переворачивать к солнцу, - объясняет директор.

Арбузы кубической формы впервые начали выращивать фермеры из Японии. Там их создали, чтобы было легче транспортировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы создали удивительный виноград

Ученые Института садоводства вывели сорта вишни Мелитопольская десертная, Шалунья, Игрушка, Мелитопольская радость, Ночка, Чудо, Ксения. В них плоды 7-10 г. Все является разновидностью "Дюк" - это вишня, скрещенная с черешней. Для них нужен опылитель.