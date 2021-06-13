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среда, 16 июня 2021 17:50

Всегда в тренде: назвали пять принципов английского цветника
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Английский цветник своими руками: дали советы создание
Фото: idei-dekoru.com
Английский цветник своими руками: дали советы создание
Английский цветник своими руками: дали советы создание
Английский цветник своими руками: дали советы создание
Английский цветник своими руками: дали советы создание

Английский стиль ландшафтного дизайна не выходит из моды. Это своеобразный эталон пейзажного сада. Роскошное сочетание кустов и многолетников в любое время удивляют чем-то неожиданно.

Привлекательным английский стиль садоводства создает ощущение природной гармоничности, рожденного из хаоса. Такой сад прячет свои прелести. В нем ничего не открывается прямо с одной точки обзора. Расположите цветник так, чтобы он просматривался по частям, проступал плавно, постепенно, во время движения. Нелинейный обзор сделает и простой цветник-островок интересной изюминкой сада.

Такие цветники - многоцветные, их формируют, как минимум, с 5-6 различных растений. Их высаживают группами по 2-5 кустов для усиления эффекта, по одному - только кусты и высокие злаки.

Принципы цветников по-английски:

1. Полное заполнение площади растениями, способны развиваться, разрастаться в сплошные заросли.

2. Контраст по текстуре не только цветения, но и листья. Надо играть на оттенках, эффектах, светлые и тени, неуловимой игре размеров.

3. Асимметричность и нелинейность во всем, в том числе отказ от градации от низких до высоких растений.

4. Доминирование текстурных, универсальных многолетников.

5. Простые круга, полосы - основа английских цветников. Они никогда не бывают сложными. Образуя пышные заросли-рамку или островок растений на фоне газона, не стоит усложнять контур.

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Более уместны на таких цветниках клопогон, лилейники, головатень, таволжник, посконник, люпин, гадюшник, шалфей, вероника, кошачья мята. Дельфиниум лучше дополнить высокими звонками или петушками. Внести разнообразие в формы соцветий и растянуть период цветения можно с помощью эхинацеи пурпурной, многолетних астр, очитков, тысячелистника, осенних анемон и сортовых аквилегий.

Декоративный полынь и гейхеры сотрут грань между цветником и газоном.

Смягчить переходы, объединить композиции в единое целое и добавить динамики и разнообразия рельефа легче с помощью Журавке-гераней.

Для переднего плана прекрасно подходят тимьян, камнеломки, глухая крапива, ясколка, гипсофилы, собачье мыло.

Ландшафтный дизайн подчиняется определенным правилам, которые диктуются природой. Без знания этих принципов невозможно получить нужный эффект.

Задача такого дизайна состоит в том, чтобы создать гармонично открытое пространство, связывающее человека и природу. Проект показывает, каким образом будет происходить окультуривание участка.

zelenasadyba.com.ua
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