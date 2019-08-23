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вторник, 27 августа 2019 21:05

Виноград-рекордсмен: определили самую кисти Украины

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На выставке-конференции "Золотая гроздь Украины 2019" определили рекордсмена. Им стало гроздь винограда Кишмиш Гелиодор весом 5,5 кг. Вырастил его Дмитрий Ткаченко из города Покрова Запорожской области.

Автор: facebook.com
 

"Такие огромные гроздья не для рынка. Они они неудобны в транспортировке. Да и вряд ли кто-то захочет купить столько винограда. Не знаю куда делась кисти после контрольного взвешивания. Отдал ее членам жюри оценивать и она исчезла. На таких конкурсах в самый раз, потому что можно всех удивить. Вот и у меня получилось. Прошлом году у меня в саду пение еще более солидный претендент на победу в этом же сорта. в зеленом виде гроздь уже была 4,5 кг и могла вырасти до 7 кг. Но все испортила погода и не было, что уже везти на показ", - рассказывает Дмитрий Ткаченко.

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На нынешнем результате победитель останавливаться не собирается, хочет вырастить еще больше гроздь. Планирует запустить собственную селекцию, чтобы выводить новые сорта.

Конкурс "Чудо-виноград" проводится уже 6 год при поддержке проекта Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства, который финансирует Министерство международных дел Канады. На конкурс съехались 900 виноградарей из 12 городов Украины.

Они представили 300 сортов винограда отечественной и зарубежной селекции. В прошлом году победителем конкурса стал Владимир Кикабидзе из Запорожья с кистью весом 3,4 кг.

В хозяйстве "Дунайский аграрий" в селе Сафьяны Измаильского района Одесской области вырастили арбузы кубической формы. По цвету, вкусу и аромату не отличаются от традиционных.

В хозяйстве собрали первую партию - более сотни ягод. В них мякоть красная с черными семенами. Продавать в супермаркетах. Стоить почти в три раза дороже традиционных.

Автор: Екатерина Романчук
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