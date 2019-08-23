Виноград-рекордсмен: определили самую кисти Украины

На выставке-конференции "Золотая гроздь Украины 2019" определили рекордсмена. Им стало гроздь винограда Кишмиш Гелиодор весом 5,5 кг. Вырастил его Дмитрий Ткаченко из города Покрова Запорожской области.
"Такие огромные гроздья не для рынка. Они они неудобны в транспортировке. Да и вряд ли кто-то захочет купить столько винограда. Не знаю куда делась кисти после контрольного взвешивания. Отдал ее членам жюри оценивать и она исчезла. На таких конкурсах в самый раз, потому что можно всех удивить. Вот и у меня получилось. Прошлом году у меня в саду пение еще более солидный претендент на победу в этом же сорта. в зеленом виде гроздь уже была 4,5 кг и могла вырасти до 7 кг. Но все испортила погода и не было, что уже везти на показ", - рассказывает Дмитрий Ткаченко.
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На нынешнем результате победитель останавливаться не собирается, хочет вырастить еще больше гроздь. Планирует запустить собственную селекцию, чтобы выводить новые сорта.
Конкурс "Чудо-виноград" проводится уже 6 год при поддержке проекта Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства, который финансирует Министерство международных дел Канады. На конкурс съехались 900 виноградарей из 12 городов Украины.
Они представили 300 сортов винограда отечественной и зарубежной селекции. В прошлом году победителем конкурса стал Владимир Кикабидзе из Запорожья с кистью весом 3,4 кг.
В хозяйстве "Дунайский аграрий" в селе Сафьяны Измаильского района Одесской области вырастили арбузы кубической формы. По цвету, вкусу и аромату не отличаются от традиционных.
В хозяйстве собрали первую партию - более сотни ягод. В них мякоть красная с черными семенами. Продавать в супермаркетах. Стоить почти в три раза дороже традиционных.
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