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Украинские ученые создали уникальное устройство для сада

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Украинские ученые создали уникальное устройство для сада
В Украине изобрели машинку, которая сама сажает деревья

Машину для посадки деревьев создали в Институте садоводства в Киеве. Ее крепят к трактору, как плуг. Имеет сиденья для двух человек. Во время движения они ставят саженцы в строку.

О ней рассказал Игорь Тимошок из Института садоводства, который разрабатывал устройство.

"За час три человека посадят 50 деревьев, а наша посадочная машина - 700. Этого не повторит ни одна бригада. Главное в этом механизме - сошник с наральники. Он поднимает грунт и после посадки осторожно ставит на место. Так не повреждается структура участка", - убеждает специалист.

Машина работает со скоростью 2,5 км / ч. Для нее нужны междурядья шириной 2,5-4 м. Сажать деревья на расстоянии в ряду 0,7-2 м.

Подойдет также для посадки кустовых ягодников при расстоянии между растениями в ряду не менее 0,5 м.

Устройство прошло испытания на опытных станциях Института садоводства. Здесь его можно взять в аренду или купить. Стоит почти 50 тыс. грн.

Окупится при посадке деревьев на участках площадью более 1 га.

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Беседки является традиционным элементом садового дизайна. Вариаций таких сооружений существует множество. Одни из самых популярных ныне - сделаны из металлических прутьев и кованых элементов. Беседки такого типа не утруждают пространство, выглядят невесомо и изящно. Особенно подходят для высадки рядом вьющихся растений: металлические прутья, которые являются основой подобных конструкций, служат идеальной опорой для гибких побегов.

Автор: Екатерина Романчук
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