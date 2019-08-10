Украинцы создали удивительный виноград

В Национальном научном центре "Институт виноградарства и виноделия им. Василия Таирова" официально зарегистрировали бессемянный, то есть без косточек, сорт винограда Кишмиш Таировский. То же самое сделали и селекционеры Одесского сельскохозяйственного института с сортом Мечта.

Первый ранний, а Мечта - среднего срока созревания. В Таировскому ягоды розовые, а в Мечта - зеленовато-розовые. Они морозостойкие, укрывать их на зиму не нужно.

Об этом рассказывает Наталья Зеленянська, заместитель директора по научно-инновационной деятельности.

Виноград Мечта дает виноград в пол килограмма

"В этом году погода не играет на стороне хорошего урожая. В июне было мало дождей зато много жары. От этого цвет плохо запылился и затем осыпались завязи. Поэтому есть риск собрать урожай на 20 процентов меньше, чем в прошлом году.

Бессемянные сорта можно выращивать по всей Украине. Но лучшие показатели покажут в областях, где средняя температура самого теплого места равен или более + 22 ° С.

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Чтобы урожай был удачный, нельзя пропустить ни одной фазы ухода за лозой. Начинается фаза созревания ягод ранних сортов. Срывать их следует утром, когда подсохнет роса. Влажные ягоды быстро гниют. Кроме этого, нужно осматривать среднеспелые и поздние сорта, чтобы не появился оидиуму и серой гнили", - уточняет Наталья Зеленянська.

Наталья Зеленянська осматривает лозу в винограднике Института

В Институте садоводства Национальной академии аграрных наук Украины вывели новые иммунные сорта яблонь, устойчивые к парше и мучнистой росы. Назвали их Настя, Тодес, Злата, Малуша, Паланка, Дмиана, Берегиня, Дожниця и Соломия. Выбрали именно эти болезни, потому что они самые большие враги яблонь.