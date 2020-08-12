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среда, 12 августа 2020 18:53

Смородина Розовый жемчуг поражает урожаем

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Смородина Розовый жемчуг поражает урожаем
Фото: domicad.com.ua

Все привыкли к виду и вкусу красной смородины. Ее экзотическим видом является розовые ягоды с перламутровым оттенком.

Таким сорт Розовый жемчуг. По его кусты ягоды растут гроздьями, как у винограда.

О них рассказывает Марина Матвийчук, садовник из города Броды Львовской области.

"Этот сорт смородины урожайный, но склонен к смородиновой стеклянницей. В июне ее гусеница выедает сердцевину побегов. Это видно, когда разломать ветви - в них будут "ходы". Стеклянницей лакомая ко всем сортам смородины и смородины. Кусты надо опрыскать настоями полыни или хвои", - рассказывает женщина.

В 1 л воды 15 мин. кипятить 1 кг травы или хвои. Развести настой в ведре воды и обработать растения.

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Этот сорт смородины урожайный, но склонен к стеклянница. От нее листья на кусту покрывается пятнами и опадают. Надо сорвать и сжечь поврежденные листья.

Развести 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести в 10 л воды. Обработать кусты смородины и смородины и почву под ними после сбора ягод.

Целебные травы никогда не будут лишними в холодное время года. Из них можно приготовить ароматный чай, добавить в любимое блюдо вместо приправы, или использовать как косметическое средство. Методов применения десятки. Главное успеть запастись всем необходимым.

Автор: Екатерина Романчук
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