 
Ексклюзивы
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1638
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 441
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 837
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 324
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
Просмотров: 405
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Просмотров: 630
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1431
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2286
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1026
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3888
Фото
Все фото
14
5
11
7
10
Самодельный фонтан в саду создает сказочный оазис
Самодельный фонтан в саду создает сказочный оазис
В Украине определили рекордный сорт винограда
В Украине определили рекордный сорт винограда
Как оживить камни в саду: идеи для сухого ручья
Как оживить камни в саду: идеи для сухого ручья
Свежая зелень зимой: как вырастить огород на окне
Свежая зелень зимой: как вырастить огород на окне
Верба в ландшафтном дизайне: 5 необычных видов для сада
Верба в ландшафтном дизайне: 5 необычных видов для сада
Видео
Все видео
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Интервью
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1638
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 315
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 324
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 306
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1197
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 13 января 2021 11:10

Самодельный фонтан в саду создает сказочный оазис
14

  Комментировать

Как сделать фонтан в саду
Фото: zelenasadyba.com.ua
Как сделать фонтан в саду
Как сделать фонтан в саду
Как сделать фонтан в саду
Как сделать фонтан в саду

Фонтан - один из самых эффектных элементов оформления ландшафта, который увлажняет воздух. В жаркие дни у таких "оазисов" будет комфортно и прохладно.

Есть различные виды фонтанов. Погружной - специальная насадка, через которую по трубопроводу подается вода. Он устанавливается внутри водоема и берет с него воду с помощью специальной помпы.

Стационарные фонтаны могут быть установлены в любом месте участка. Они имеют распылитель, через который подается струя воды и падает в чашу фонтана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верба в ландшафтном дизайне: 5 необычных видов для сада

Чтобы вода не испарялась очень быстро, желательно делать водоем в притененном месте участка. Чтобы камни выглядели более привлекательно, следует использовать не более, чем две разные породы. Подойдет булыжник, крупная галька, гранит. Ими можно обустроить бордюр по периметру чаши.

Мощность помпы зависит от типа фонтана. Чем больше мощность, тем выше струю.

В саду можно сделать не только фонтан, но и сухой ручей. Он в ландшафтном дизайне создает впечатление, что вода источника только высохла. Ближайший дождь вновь вернет его к жизни.

Он очень прост в уходе, в отличие от водоема. Также для его создания не потребуется значительных капиталовложений. Выбор места, оформление контура, подбор материалов, устройство котлована и установка каминов займут 2-3 дня простота в уходе.

zelenasadyba.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самодельный фонтан в саду создает сказочный оазис». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Вынесли приговор организаторам Голодомора

В России осудили группу украинцев

Сторонников независимости давили танками

Националистов приговорили к смертной казни

Начали вывозить на работу в Германию

Погибли 32 пассажира и спасатель

Самое читаемое
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 17811
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
4
 Просмотров: 12483
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое 2 Просмотров: 10881
Посмотрел &quot;Квартал&quot; на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин 3 Просмотров: 10332
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 7111
Сад-огород
Показали маслянистую тыкву с ароматом ананаса
Показали маслянистую тыкву с ароматом ананаса
 Просмотров: 18
Показали впечатляющий виноград с необычными ягодами
Показали впечатляющий виноград с необычными ягодами
 Просмотров: 45
На ферме убили 540 оленей и кабанов
На ферме убили 540 оленей и кабанов Просмотров: 4329
В Украине определили рекордный сорт винограда
В Украине определили рекордный сорт винограда
5
 Просмотров: 972
Показали самые востребованные яблоки в мире
Показали самые востребованные яблоки в мире
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
7
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
3
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
Голосов: 789
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть