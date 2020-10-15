Самодельный фонтан в саду создает сказочный оазис

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Фонтан - один из самых эффектных элементов оформления ландшафта, который увлажняет воздух. В жаркие дни у таких "оазисов" будет комфортно и прохладно.

Есть различные виды фонтанов. Погружной - специальная насадка, через которую по трубопроводу подается вода. Он устанавливается внутри водоема и берет с него воду с помощью специальной помпы.

Стационарные фонтаны могут быть установлены в любом месте участка. Они имеют распылитель, через который подается струя воды и падает в чашу фонтана.

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Чтобы вода не испарялась очень быстро, желательно делать водоем в притененном месте участка. Чтобы камни выглядели более привлекательно, следует использовать не более, чем две разные породы. Подойдет булыжник, крупная галька, гранит. Ими можно обустроить бордюр по периметру чаши.

Мощность помпы зависит от типа фонтана. Чем больше мощность, тем выше струю.

В саду можно сделать не только фонтан, но и сухой ручей. Он в ландшафтном дизайне создает впечатление, что вода источника только высохла. Ближайший дождь вновь вернет его к жизни. Он очень прост в уходе, в отличие от водоема. Также для его создания не потребуется значительных капиталовложений. Выбор места, оформление контура, подбор материалов, устройство котлована и установка каминов займут 2-3 дня простота в уходе.