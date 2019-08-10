Розовые деревья: назвали уникальные сорта для цветников

Штамбовые розы является трендом последних лет среди цветоводов. Их называют готовым букетом на палке. Цветущие деревья выглядят, как пышные фонтаны.

Они менее деликатные, чем чайно-гибридные. Поднимаются высоко над землей, поэтому меньше болеют.

Самые популярные сорта Корвет с красными цветами, Барбара - махровыми бордовыми, Ландора с желтыми, Вальс с белыми, Ред Булл и Люксор -пишнимы цветами с белыми серединками.

Куст штамбовой розы вырастает до 70-150 см. Кроме формы, отличаются сильным сладким ароматом.

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Сажают их, как обычные розы, но не на северной стороне. Там им холодно. Любят солнце, но не слишком много. На участке хоть несколько часов надо тень.

Форму кроны поддерживают обрезкой. Изреженные кусты быстрее наращивают бутоны. Оставляют по две почки на ветке, остальные обрезают. Делают это трижды в год: весной для формирования куста, летом для пышного цвета, а осенью - чтобы подготовить к зиме.

В августе можно браться за размножение роз. Делают это черенками. Отбирают тонкие нижние отростки с 4 листьями. Отрезают наискось. Резко, без рваных краев. Срезанная ветка должна иметь две нижние почки и лист вверху. Черенки висаджуеть в почву и прикрывают стеклянными банками. За два месяца растения укореняются и будут готовы к зимовке.

В этом сезоне модными стали букеты в шляпних коробках. Они удивляют неординарностью и экстравагантностью идей. Флористы комбинируют различные по величине цветы и добавляют необычные декоры. В зависимости от сезона, цветовая гамма букетов меняется. Так, зимой и осенью основном выбирают насыщенные красные или темные цветы, а летом и весной - пастельные тона или яркие: желтые, фиолетовые, оранжевые, розовые.