Романтика в воздухе: показали красоту ночных садов

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Благодаря правильному освещению даже невзрачный сад ночью превращается в волшебный оазис. Это место прекрасно подойдет не только для отдыха после утомительного дня, но и для проведения романтического вечера, посиделок с друзьями или даже свадьбы.

На сегодняшний день производители предлагают широкий выбор уличных светильников на любой вкус: различного дизайна, цвета, размеров, материала. Можно выбрать классические уличные фонари на высокой основе, китайские или марокканские фонарики, модели, имитирующие факела и тому подобное. Пишет lushome.

Разместить светильники можно между деревьев и виноградных лоз, вдоль дорожек и клумб, рядом с водными объектами, под беседкой и садовыми скульптурами. Все зависит от того, на каком элементе сада есть желание сделать акцент. В любом случае это будет выглядеть романтично и празднично.

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Оригинально украсить сад можно не тратя кучу денег. Для этого достаточно вещей, которые уже есть дома. Главное — включить фантазию.