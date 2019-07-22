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понедельник, 22 июля 2019 23:35

Пышная красота: показали, как рододендрон украшает двор
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Рододедрон удивляет великолепием своего цвета
Фото: idei-dekoru.com
Рододедрон удивляет великолепием своего цвета
Рододедрон удивляет великолепием своего цвета
Рододедрон удивляет великолепием своего цвета
Рододедрон удивляет великолепием своего цвета

Яркий и ароматный - именно этими словами можно описать рододедрон. Его цветение не проходит незамеченным. И не зря.

Его впечатляющие цветы удивляют, радуют и восхищают.

Посадить его можно в любом саду или цветочные. Чтобы лучше выбрать место, посмотрите эту галерею.

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От жары каждый спасается как умеет. Хочется тени, которую не всегда получается найти. В таком случае его надо делать самому.

Здесь пригодится терраса, которая выполняет роль не только лаунж-зоны, но и приносит холодок в дом.

idei-dekoru.com
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22
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