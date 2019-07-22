Пышная красота: показали, как рододендрон украшает двор

Фото: idei-dekoru.com

Яркий и ароматный - именно этими словами можно описать рододедрон. Его цветение не проходит незамеченным. И не зря.

Его впечатляющие цветы удивляют, радуют и восхищают.

Посадить его можно в любом саду или цветочные. Чтобы лучше выбрать место, посмотрите эту галерею.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как вместить растения на тесном дворе

От жары каждый спасается как умеет. Хочется тени, которую не всегда получается найти. В таком случае его надо делать самому. Здесь пригодится терраса, которая выполняет роль не только лаунж-зоны, но и приносит холодок в дом.