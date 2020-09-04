Промышленные миндальные сады будут растить из сортов украинской селекции

В Одесской области будут выращивать миндаль украинской селекции. Фото: unsplash.com

Имущественные права интеллектуальной собственности на сразу несколько сортов миндаля украинской селекции на днях утвердили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом вице-президент Украинской ореховой ассоциации Василий Бабанский сообщил на своей странице в Facebook.

Он выразил надежду, что уже следующий год может стать стартовым для закладки миндальных садов в Украине.

"Миндаля украинской селекции быть! Приказом Минэкономики от 19 августа 2020 № 1595-20 утвержден возникновения моего имущественного права интеллектуальной собственности на сорта миндаля Луиза, Джоржия, М41 Алекс и Е5 Борозан", - сообщил Бабанский.

По его словам, впервые в Украине организован базовый питомник по выращиванию саженцев сортового миндаля. Базовый питомник предполагает наличие маточного фонда, посевного отделения, питомника окулянтов.

Саженцы растений будут выращивать в трех районах Одесской области.

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"С учетом расширения зон выращивания миндаля, принято решение о выращивании саженцев в разных районах Одесской области, севере - Балтском районе, на Юге - Измаильском и Болградском районах. Опыт Одесского региона свидетельствует об успешности промышленных садов миндаля, они могут быть альтернативой традиционному земледелию", - написал ореховод.

Украинское общество "Тимирязевское" разработало уникальную технологию выращивания грецких орехов. Благодаря ей каждое дерево ежегодно дает 100–200 кг плодов.