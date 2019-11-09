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воскресенье, 10 ноября 2019 23:05

Посев лесных грибов: назвали основную причину неудач
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Лесные грибы легко выращивать дома, если знать несколько секретов. Самый главный - семена находится не на ножке, а шляпке. Об этом мало кто знает.

Осенью прохладно и влажно. Это основные условия для лесных грибов. Лучше всего сажать у березы, ели, сосны или дуба.

Полезные советы дает грибник Ирина Субботина из Ровно.

1. Бросать в яму не ножки, а трухлявые шляпки. В них развиваются споры.

2. Выбрать 10 перезревших червивые шапок грибов и мелко порезать. Залить 5 л дождевой воды и добавить 2 ст. л. сахара. Разминать руками до однородной массы.

3. Настоять смесь сутки и процедить. Снять 15 см земли вокруг лесного дерева, чтобы корни обнажилось. Без него грибы не растут. Споры оплетают корни и проникают в клетки.

4. Затем сделать раствор для дезинфекции. 30 г дубовой коры кипятить в 1 л воды час. В конце добавить жидкости до литра. Настой охладить и вылить на корни. Когда впитается, налить раствор со спорами.

5. Сверху насыпать несколько горстей опилок лиственных деревьев или шелухи подсолнечника.

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Еще лесные грибы можно разводить с купленного мицелия. Это грибница, напоминает сплетенные нити. Надо 50 см от дерева снять верхний слой почвы и посыпать опавшей листвой.

Посеять мицелий и прикрыть землей. Полить и засыпать листьями.

Бензопила - универсальный и незаменимый в домашнем хозяйстве инструмент, способный сэкономить вам тонну времени при выполнении обычных задач, как заготовка дров на зиму, уход за садовым участком и ремонт зданий (деревянных элементов конструкции).

Для длительной и исправной эксплуатации, нужно соблюдать ряд простых правил.

Автор: Екатерина Романчук
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