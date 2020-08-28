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пятница, 28 августа 2020 23:48

Показали диковинные цветы, которые сейчас в моде
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Цветы впечатляют: колючие георгин напоминают кактусы
Цветы впечатляют: колючие георгин напоминают кактусы
Цветы впечатляют: колючие георгин напоминают кактусы
Цветы впечатляют: колючие георгин напоминают кактусы
Цветы впечатляют: колючие георгин напоминают кактусы

Георгины надо покупать в начале сентября. Они тогда цветут и можно точно выбрать нужный сорт. Недавно в моде кактусовые георгины с острыми лепестками, как иглы. Цветок бывает 25-30 см. Устойчивые к болезням, имеют много цветов на кустах.

Эти георгины долго стоят, не вянут и не теряют насыщенности цветов.

Все их тонкости рассказывает цветочница Светлана Лесная из Тернополя.

Например, сорт Mингус Рэнди с фиолетового цвета имеет высоту куста 120 см. Ее цветки, как вспышки фейерверка в саду. А георгин дач Експложин покоряет с первого взгляда. У нее большие соцветия собраны с свернутых в трубочку белых лепестков, в которых кончики розовые.

Кактусовая георгин Франгед Стар ярко-розового цвета стала любимицей флористов. Бахромчатая форма и большие цветы идеально подходят для создания букетов.

"При выборе надо смотреть, чтобы была повреждена корневая шейка - это 3 сантиметра стебля снизу. Срезать ее с клубнями, иначе не прорастут. У кого георгины уже есть, имеют поделить корневища. Большое гнездо клубней дает мало цветов. Растение плохо зимует, быстро стареет", - объясняет цветочница.

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Разрезать корневища, чтобы на каждой половине был росток. Посыпать пеплом и присыпать опилками до корневой шейки. Составить в деревянные ящики с песком, чтобы сверху выглядели пеньки. Поставить в подвал с температурой до + 7 ° C.

Георгины класть подальше от овощей. Там много влаги, на цветах могут появиться грибки. Лучше отвести отдельную полку.

Цветы нужно дарить на любые праздники, чтобы поднять настроение. Это касается женщин и мужчин.

При выборе букета стоит быть аккуратными. Потому что коллеге, начальнику или родные стоит покупать другие цветы. Следует учитывать социальный статус человека.

Автор: Екатерина Романчук
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