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понедельник, 03 июня 2019 01:05

Показали 20 способов оформления клумб на холмистом дворе
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Клумбы 2019: двор в холмах украшают необычным способом
Фото: idei-dekoru.com
Клумбы 2019: двор в холмах украшают необычным способом
Клумбы 2019: двор в холмах украшают необычным способом
Клумбы 2019: двор в холмах украшают необычным способом
Клумбы 2019: двор в холмах украшают необычным способом

Холмистая местность часто мешает полностью проявить потенциал в украшении дома.

На ней растут не все растения. А те, что и растут нужно подбирать так, чтобы не затеняли друг друга.

Чтобы не ломать голову в размещении цветов и кустов во дворе, нужно использовать эти идеи.

Тогда и "неудобный" двор станет оригинальным и не будут мешать при ходьбе по нему. Для декораций удобно добавлять еще камни. Тогда весь двор станет цветущим и нарядным.

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Благодаря правильному освещению даже невзрачный сад ночью превращается в волшебную оазис. Это место прекрасно подойдет не только для отдыха после утомительного дня, но и для проведения романтического вечера, посиделок с друзьями или даже свадьбы.

Сегодня производители предлагают широкий выбор уличных светильников на любой вкус: различного дизайна, цвета, размеров, материала.

idei-dekoru.com
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