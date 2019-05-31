Показали 20 способов оформления клумб на холмистом дворе

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Холмистая местность часто мешает полностью проявить потенциал в украшении дома.

На ней растут не все растения. А те, что и растут нужно подбирать так, чтобы не затеняли друг друга.

Чтобы не ломать голову в размещении цветов и кустов во дворе, нужно использовать эти идеи.

Тогда и "неудобный" двор станет оригинальным и не будут мешать при ходьбе по нему. Для декораций удобно добавлять еще камни. Тогда весь двор станет цветущим и нарядным.

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Благодаря правильному освещению даже невзрачный сад ночью превращается в волшебную оазис. Это место прекрасно подойдет не только для отдыха после утомительного дня, но и для проведения романтического вечера, посиделок с друзьями или даже свадьбы. Сегодня производители предлагают широкий выбор уличных светильников на любой вкус: различного дизайна, цвета, размеров, материала.