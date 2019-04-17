Показали 20 креативных цветников у дома

Фото: idei-dekoru.com

Есть такие оформление клумб и цветников, что аж дух захватывает. На них можно смотреть бесконечно и мысленно каждую идею примерить к своему саду.

Стоит помнить, что ландшафтный дизайн не терпит мешанины стилей. При создании цветника нужно избегать некоторых моментов.

В этой подборке собраны фото очень оригинальных цветников, которые точно пригодятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мини-сад на балконе: 10 способов размещения растений

Цветы у дома могут раздражать, сердить, привлекать, и даже радовать душу. Все зависит от подбора цветов и самого месте. Тень, солнце или сочетание обоих состояний на участке да день. От этого зависит, какие растения посадить и с которыми сочетать на втором плане.