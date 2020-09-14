Почему не стоит выращивать комнатные растения на подоконнике

 
Ексклюзивы
1/5
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Просмотров: 630
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1494
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1044
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 711
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1530
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1404
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 639
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
26
15
14
10
8
Украшение комнаты: как гармонично подобрать крупные растения
Украшение комнаты: как гармонично подобрать крупные растения
Осенний декор: как уютно оформить цветники и клумбы
Осенний декор: как уютно оформить цветники и клумбы
Изысканно и ярко: показали контейнерные цветники перед домом
Изысканно и ярко: показали контейнерные цветники перед домом
10 идей, как превратить старую покрышку в оригинальную клумбу
10 идей, как превратить старую покрышку в оригинальную клумбу
Показали диковинные цветы, которые сейчас в моде
Показали диковинные цветы, которые сейчас в моде
Видео
Все видео
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 180
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2556
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 711
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10053
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 558
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 12:40

Почему не стоит выращивать комнатные растения на подоконнике

  Комментировать

Большинство дизайнеров советуют озеленять дом цветами. При этом располагать их не банально - на подоконнике, а на полках, столе или полу. Несмотря на это большинство цветоводов все еще пренебрегают советами специалистов, из-за чего могут иметь определенные неудобства.

Автор: cottonbro from Pexels
  Под подоконниками достаточно часто расположены батареи, от которых исходит горячий и сухой воздух. Его не переносят практически никакие саженцы.
Под подоконниками достаточно часто расположены батареи, от которых исходит горячий и сухой воздух. Его не переносят практически никакие саженцы.

Южная сторона

Ставить цветы на подоконник с южной стороны - ошибка. Ведь практически все растения, за исключением суккулентов, не переносят прямые лучи солнца, им больше нравится рассеянный мягкий свет. Если прикрыть стекло занавеской возникнет еще одна проблема - температура воздуха поднимется, поэтому поливать саженец придется чаще. В результате, если не досмотреть, и забыть полить растение - она ​​засохнет, или заболеет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие комнатные растения провоцируют аллергию

Чистота

Обычно, после полива растений на подоконнике остаются желтые пятна, которые сразу трудно отмыть. Со временем от них вообще почти невозможно избавиться. В результате - испорченный интерьер гарантировано.

Автор: needpix.com
  Под подоконниками достаточно часто расположены батареи, от которых исходит горячий и сухой воздух. Его не переносят практически никакие саженцы.
Под подоконниками достаточно часто расположены батареи, от которых исходит горячий и сухой воздух. Его не переносят практически никакие саженцы.

Домашние питомцы

Если дома живут четвероногие - они непременно проявят интерес к "зеленому" подоконнику. Например, кошки часто откусывают листочки или бутоны, переворачивают горшки и разбрасывают землю, загрязняя и себя, и квартиру. И хорошо, если саженец не ядовитый, в крайнем случае последствия могут быть фатальными.

Автор: Anastasia Zhenina from Pexels
  Под подоконниками достаточно часто расположены батареи, от которых исходит горячий и сухой воздух. Его не переносят практически никакие саженцы.
Под подоконниками достаточно часто расположены батареи, от которых исходит горячий и сухой воздух. Его не переносят практически никакие саженцы.

Дизайн

Специалисты придумали сотни оригинальных способов, как стильно расставить цветы в квартире. Большие растения советуют располагать на полу рядом с диваном или в углу. Цветы средних размеров - на этажерках, оригинальных полках, или вешалках. Некоторые экземпляры размещают на столах.

Комнатные цветы оживляют интерьер. Они улучшают настроение и делают жилье более уютным. Чтобы их выгодно представить, следует разместить в правильном месте. Для этого годятся подставки, как деревянные, так и металлические.

ukr.media
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему не стоит выращивать комнатные растения на подоконнике». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Приняли решение ударить по Москве

Атомную бомбу испытали на солдатах

Сикорский поднял в воздух первый вертолет

Самое читаемое
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 7182
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах Просмотров: 5679
Беланов выиграл &quot;Золотой мяч&quot; в самом драматическом матче сборной Лобановского
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
 1 Просмотров: 4365
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
5
 Просмотров: 3276
Похолодание и заморозки: погода в Украине на неделю
Похолодание и заморозки: погода в Украине на неделю Просмотров: 3123
Сад-огород
Как собрать качественные семена для будущего урожая
Как собрать качественные семена для будущего урожая Просмотров: 63
Украшение комнаты: как гармонично подобрать крупные растения
Украшение комнаты: как гармонично подобрать крупные растения
26
 Просмотров: 711
Осенний декор: как уютно оформить цветники и клумбы
Осенний декор: как уютно оформить цветники и клумбы
15
 Просмотров: 504
Промышленные миндальные сады будут растить из сортов украинской селекции
Промышленные миндальные сады будут растить из сортов украинской селекции Просмотров: 288
С одного куста выкопал 27 картофелин. С двух - ведро
С одного куста выкопал 27 картофелин. С двух - ведро
 1 Просмотров: 3438
Больше всего комментируют
9
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
2
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
2
Требования России по выборам на Донбассе: политолог озвучил новый сценарий
1
Пытки: российский МИД сказал, что думает о водной блокаде Крыма
Голосов: 95
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua