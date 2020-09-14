Почему не стоит выращивать комнатные растения на подоконнике

Большинство дизайнеров советуют озеленять дом цветами. При этом располагать их не банально - на подоконнике, а на полках, столе или полу. Несмотря на это большинство цветоводов все еще пренебрегают советами специалистов, из-за чего могут иметь определенные неудобства.

Автор: cottonbro from Pexels Под подоконниками достаточно часто расположены батареи, от которых исходит горячий и сухой воздух. Его не переносят практически никакие саженцы.

Южная сторона

Ставить цветы на подоконник с южной стороны - ошибка. Ведь практически все растения, за исключением суккулентов, не переносят прямые лучи солнца, им больше нравится рассеянный мягкий свет. Если прикрыть стекло занавеской возникнет еще одна проблема - температура воздуха поднимется, поэтому поливать саженец придется чаще. В результате, если не досмотреть, и забыть полить растение - она ​​засохнет, или заболеет.

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Чистота

Обычно, после полива растений на подоконнике остаются желтые пятна, которые сразу трудно отмыть. Со временем от них вообще почти невозможно избавиться. В результате - испорченный интерьер гарантировано.

Автор: needpix.com Под подоконниками достаточно часто расположены батареи, от которых исходит горячий и сухой воздух. Его не переносят практически никакие саженцы.

Домашние питомцы

Если дома живут четвероногие - они непременно проявят интерес к "зеленому" подоконнику. Например, кошки часто откусывают листочки или бутоны, переворачивают горшки и разбрасывают землю, загрязняя и себя, и квартиру. И хорошо, если саженец не ядовитый, в крайнем случае последствия могут быть фатальными.

Автор: Anastasia Zhenina from Pexels Под подоконниками достаточно часто расположены батареи, от которых исходит горячий и сухой воздух. Его не переносят практически никакие саженцы.

Дизайн

Специалисты придумали сотни оригинальных способов, как стильно расставить цветы в квартире. Большие растения советуют располагать на полу рядом с диваном или в углу. Цветы средних размеров - на этажерках, оригинальных полках, или вешалках. Некоторые экземпляры размещают на столах.

Комнатные цветы оживляют интерьер. Они улучшают настроение и делают жилье более уютным. Чтобы их выгодно представить, следует разместить в правильном месте. Для этого годятся подставки, как деревянные, так и металлические.