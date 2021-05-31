Основы ландшафтного дизайна: дали подсказки новичкам

Фото: grace-garden.lviv.ua

Ландшафтный дизайн подчиняется определенным правилам, которые диктуются природой. Без знания этих принципов невозможно получить нужный эффект.

Задача такого дизайна состоит в том, чтобы создать гармонично открытое пространство, связывающее человека и природу. Проект показывает, каким образом будет происходить окультуривание участка.

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Чтобы участок выглядел гармонично, необходимо объединяющая идея. Элементы ландшафта должны вписываться в тематику композиции, независимо от того, в каком месте территории они расположены. Важно, чтобы соблюдалась согласованность декоративных и природных форм.

Газон перед фасадом должен быть пропорционален дома. Миниатюрная лужайка перед большим особняком будет выглядеть одинаково бессмысленно.

Важной составляющей основ ландшафтного проектирования является масштабность композиции или элемента, то есть их соответствие роста человека. Требование масштабности придерживается не только на участке, но и в помещении.

В дизайне ландшафта дачного или приусадебного участка используются приемы цветовой гармонии, перспективы, композиции и светотени. Композицией принято называть искусство гармоничного сочетания нескольких форм или предметов; она может быть симметричной и несимметричной.

Центром внимания может стать:

Яркое, очень светлое или, наоборот, очень темное цветовое пятно.

Ритмический повтор, в том числе и в виде волнистых линий.

Группа мелких деталей.

Предмет необычной формы, например, с острыми выступами.

Идея японского сада сейчас очень популярна в ландшафтном дизайне. Она олицетворяет гармонию человека и природы. Такой сад кардинально отличается от сада Европы. Тот больше показывает победу человека над природным хаосом. Восточный стиль сделает сад колоритным и наделит его яркой индивидуальностью. Он подарит ощущение необычного умиротворения и покоя.