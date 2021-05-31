 
Ексклюзивы
1/5
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 540
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
Просмотров: 261
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1044
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1836
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 702
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 25345
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 648
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 972
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1350
Фото
Все фото
8
8
8
5
13
Основы ландшафтного дизайна: дали подсказки новичкам
Основы ландшафтного дизайна: дали подсказки новичкам
Ландшафтные дизайнеры назвали правила создания японского сада
Ландшафтные дизайнеры назвали правила создания японского сада
Польза из хлама: как украсить сад старым велосипедом
Польза из хлама: как украсить сад старым велосипедом
Яркий ландшафтный дизайн: пять правил посадки ирисов
Яркий ландшафтный дизайн: пять правил посадки ирисов
Отдых за городом: как легко сделать садовую мебель своими руками
Отдых за городом: как легко сделать садовую мебель своими руками
Видео
Все видео
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 603
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 693
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 369
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 909
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 486
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 14:10

Основы ландшафтного дизайна: дали подсказки новичкам
8

  Комментировать

Ландшафтные хитрости: показали простые способы декора
Фото: grace-garden.lviv.ua
Ландшафтные хитрости: показали простые способы декора
Ландшафтные хитрости: показали простые способы декора
Ландшафтные хитрости: показали простые способы декора
Ландшафтные хитрости: показали простые способы декора

Ландшафтный дизайн подчиняется определенным правилам, которые диктуются природой. Без знания этих принципов невозможно получить нужный эффект.

Задача такого дизайна состоит в том, чтобы создать гармонично открытое пространство, связывающее человека и природу. Проект показывает, каким образом будет происходить окультуривание участка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польза из старья: как украсить сад старым велосипедом

Чтобы участок выглядел гармонично, необходимо объединяющая идея. Элементы ландшафта должны вписываться в тематику композиции, независимо от того, в каком месте территории они расположены. Важно, чтобы соблюдалась согласованность декоративных и природных форм.

Газон перед фасадом должен быть пропорционален дома. Миниатюрная лужайка перед большим особняком будет выглядеть одинаково бессмысленно.

Важной составляющей основ ландшафтного проектирования является масштабность композиции или элемента, то есть их соответствие роста человека. Требование масштабности придерживается не только на участке, но и в помещении.

В дизайне ландшафта дачного или приусадебного участка используются приемы цветовой гармонии, перспективы, композиции и светотени. Композицией принято называть искусство гармоничного сочетания нескольких форм или предметов; она может быть симметричной и несимметричной.

Центром внимания может стать:

Яркое, очень светлое или, наоборот, очень темное цветовое пятно.

Ритмический повтор, в том числе и в виде волнистых линий.

Группа мелких деталей.

Предмет необычной формы, например, с острыми выступами.

Идея японского сада сейчас очень популярна в ландшафтном дизайне. Она олицетворяет гармонию человека и природы. Такой сад кардинально отличается от сада Европы. Тот больше показывает победу человека над природным хаосом.

Восточный стиль сделает сад колоритным и наделит его яркой индивидуальностью. Он подарит ощущение необычного умиротворения и покоя.

m-strana.ru
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Основы ландшафтного дизайна: дали подсказки новичкам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Напечатали самую важную книгу века

Будущий президент Украины загремел за решетку

Расстрел за измену: как работал закон в СССР

Начались бои за Луганский аэропорт

Рак головного мозга: кто чаще болеет

"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого

Пламя охватило нефтебазу под Киевом. Сгорели люди

Основали грязевой курорт

Вышли "Охотники за привидениями"

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 9756
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 9198
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 6300
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать Просмотров: 3780
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 3672
Сад-огород
Украинские черешни стали самыми дорогими в мире
Украинские черешни стали самыми дорогими в мире 3 Просмотров: 2484
Ландшафтные дизайнеры назвали правила создания японского сада
Ландшафтные дизайнеры назвали правила создания японского сада
8
 Просмотров: 252
Польза из хлама: как украсить сад старым велосипедом
Польза из хлама: как украсить сад старым велосипедом
8
 Просмотров: 180
Яркий ландшафтный дизайн: пять правил посадки ирисов
Яркий ландшафтный дизайн: пять правил посадки ирисов
5
 Просмотров: 1242
Сюрприз от природы: украинцы должны забыть о некоторых овощах
Сюрприз от природы: украинцы должны забыть о некоторых овощах
 Просмотров: 1368
Больше всего комментируют
9
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
6
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
5
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
1
"Северный поток" достроят до конца года
1
Чем отличается отношение к войне Зеленского и Порошенко
Голосов: 3066
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть