Осенний декор: как уютно оформить цветники и клумбы

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Осенью в цветнике и в контейнерах можно иметь не хуже композиции, чем летом. Конечно, они не такие яркие, зато выдержаны и элегантны.

Осенние цветы радуют длительными сроками цветения. Большинство из них цветут весь сентябрь, октябрь, а некоторые держатся до первых заморозков.

Осенью цветут хризантемы, астры, рудбекия, собачки, виола, настурция, камнеломка, гелениум - майоры.

Их можно пересадить из цветника в контейнеры. Их поставить перед входом или на подоконник. Это украсит не только дом, но и весь двор.

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Не менее известными цветами является георгины. Свою известность получили благодаря неприхотливости. Могут расти практически на любом виде почвы.

Переносные цветники - удобное приспособление для людей, которые не хотят возиться на грядке. Там приходится постоянно чистить насаждения от сорняков. При контейнерном выращивании такого не бывает. Такое озеленение удобно переносить по участку, распределяя на подоконнике и перед дверью.