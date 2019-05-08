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четверг, 09 мая 2019 23:28

Оригинально и просто: 20 вариантов невероятных стрижек кустов
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Фото: idei-dekoru.com

Декоративная стрижка кустов никогда не выходит из моды. Для нее лучше использовать растения с мелкими листьями. С большими листьями, как правило, создают достаточно грубую фактуру стриженой поверхности. Но если фигура, простая, это уже менее заметно.

Чтобы не испортить своего сада и оформить его оригинально, стоит соблюдать технику стрижки:

1. Каждый следующий срез всегда нужно делать немного выше, чем предыдущий. Если вы будете каждый раз резать по одной и той же линии, то рано или поздно растение израстется и станет голой.

2. прищипывать сосны необходимо закончить до того, как бесхлорофильни побеги позеленеют.

3. При прищипування бесхлорофильних побегов сосен, есть смысл оставить небольшие коряги длиной в одну фалангу пальца.

4. Бесхлорофильни побеги сосен лучше прищипывать вручную, а не обрезать. При обрезке можно удалить и часть игл, не опадали, а так и держатся желтыми на растении, делая его вид не совсем здоровым.

5. При формировании штамбов у растений, которые могут образовывать пневую поросль, лучше сначала посадить их на пень, жестко обрезав. Это стимулирует рост прямых сильных побегов, из которых проще будет выбрать нужный штамб.

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6. Большие лиственные деревья со средней скоростью роста лучше подвергать формовочной обрезке весной, перед началом сокодвижения и осенью, после листопада.

7. Формовочную обрезку деревьев хвойных рекомендуется проводить весной или в конце июня, после окончания роста их побегов.

8. Период формовочных обрезок зависит от скорости роста дерева, но в большинстве случаев ее лучше проводить не реже раза в год. Кустарники следует обрезать 2-3 раза в год.

9. При формировании кустарников, которые недостаточно теневыносливые, следует выбирать такие фигуры, форма которых сужается снизу вверх, а не наоборот. Иначе все нижние ветви потеряют листья, а растение - задуманную форму.

10. В большинстве кустарников не рекомендуется за один раз срезать более 2/3 однолетних приростов. За исключением особо быстрорастущих кустарников.

11. Перед началом формирования шаровидной кроны у дерева, необходимо подрезать нижние ветви и вертикальный осевой побег. Другие оставить длинными, регулярно кронуючы их до получения необходимой формы.

12. Если вы формируете конусообразную крону, то нижние ветви и осевой побег оставляют как есть, а другие ветви подрезают. После этого крону регулярно кронируют до получения нужной формы.

13. Одним из способов формирования шаровидной формы кроны у деревьев есть регулярная подрезка осевого побега (на 3 - 5 почек) и незначительное подрезки боковых побегов (часто просто прищипка кончиков). Одновременно необходимо следить за тем, чтобы отдельные побеги не выходили из зоны шара. При прищипци боковых побегов важно, чтобы при обрезке последняя оставшаяся на них почка была внешней и работала на расширение кроны.

14. При формировании шара из большинства кустарников, как правило, не отслеживают расположение почек, а просто придают необходимую форму.

15. Обрезку лиственных растений нужно начинать с раннего возраста. Достаточно проблематично с куста, который разросся, например, барбариса, сделать шар, если перед этим вы не делали никаких формирований. Со многими же хвойными формирования можно начинать и тогда, когда растения находятся уже в достаточно зрелом возрасте.

Цветы у дома могут раздражать, сердить, привлекать, и даже радовать душу. Все зависит от подбора цветов и самого месте.

Тень, солнце или сочетание обоих состояний на участке да день. От этого зависит, какие растения посадить и с которыми сочетать на втором плане.

artflora.com.ua
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