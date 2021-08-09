Новый рекорд Украины: показали необычную ягоду

Самая большая органическая голубика сорта Чандлер поражает размером. Фото: ictv.ua

В Книгу рекордов Украины впервые вошла органическая ягода. Голубика-рекордсменка выросла на кусты сорта Чандлер весом 9 граммов и диаметром 3,05 сантиметра.

Чтобы вырастить большую органическую ягоду, нужно ее правильно ухаживать - поливать, вовремя подкармливать и обрезать.

"В предыдущие годы также ягоды были большими, но официально зафиксировать рекорд решил только сейчас. Если мы начнем удивлять покупателей в Украине, на внешнем рынке это тоже заметят. Поверьте, за нашими достижениями внимательно наблюдают в Европе, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​в других странах. Это повышает внимание к Украине и к нашей аграрной органической продукции ", - говорит Олег Науменко, владелец хозяйства Киевской области.

С вредителями там борются с помощью феромонных ловушек. Собирают голубику только руками. Поврежденные и ягоды, упавшие с куста, не берут.

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Ежемесячно проводится анализ, определяющий каких элементов не хватает растению и корректируется питания соответственно.

Ягоды выращивают без использования химикатов и стимуляторов роста, а также в прошлом году на поле установили метеостанцию ​​для автоматизации процесса.

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