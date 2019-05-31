Необычное озеленения: как обустроить подвесной цветник

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Не у всех желающих есть место для обустройства цветника. Тогда в таком случае пригодится вертикальный цветник или, как его еще называют, цветущая стена.

На ней можно выращивать как цветы, так и другие декоративные растения.

От такого выхода будет красиво и удобно во всем помещении. Ведь с такой стеной уже не нужно украшать цветами столы или подоконники.

Подробнее об идеях оформления такого необычного цветника показано в этой подборке.

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В этой подборке показаны варианты декорирования цветника. Некоторые из них кажутся неповторимыми и вплоть веют шиком и роскошью. Когда начать разбираться в нем, все становится намного проще.