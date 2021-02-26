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Назвали 7 причин высыхания листьев в комнатных растений

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Назвали 7 причин высыхания листьев в комнатных растений
Концы листьев сохнут из-за избытка удобрений или света. Фото: botanichka.ru

Заботливый уход не всегда гарантирует здоровье комнатным растениям. В них все равно могут сохнуть конце листьев. Особенно во время отопительного сезона. Это опасно игнорировать, потому что является начальной реакцией растения. С прогрессированием проблемы будет усиливаться и дополняться другими нарушениями роста. Если не совершать никаких действий, растение может вообще потерять всю зелень или погибнуть.

1. Наиболее частой причиной, от чего сохнут листья комнатных растений - это пересыхания земли в горшке. Или наоборот, перелив земляного кома. Правда, листья у растений по краям сначала засыхает, а затем немного чернеет.

2. Дефект возможен при использовании воды для полива из крана. Растворенный в ней хлор может приводить к таким "ожогов", что проявляется не только на кончиках, но и по всей поверхности листьев.

Соли, которые накапливаются в почве, нарушают кислотно-щелочной баланс. Создают избыток элементов, что приводит к нарушениям роста. Полив невидстояною водой вызывает и появление ожогов на листьях, очень похожих на обычное высыхания кончиков.

3. В тесном горшке корням некуда развиваться, поэтому она дает сбои в развитии листьев. Срочная пересадка с увеличением горшка или разрешением, чаще подпитки, замена верхнего слоя земли - единственные варианты спасения.

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4. Неправильные поливы всегда видно по листьях. Переливы, закисания или пересыхания земли в горшках не совместимы с желаемым режимом поливов. И всегда приводят к появлению сигналов о дискомфортное режим увлажнения.

5. Комнатные растения одинаково не любят и избытка удобрений, и их нехватки. Если не придерживаться индивидуальных рекомендаций по дозировке, состав удобрений, периода их внесения или забывать о подпитке вообще, проблем не избежать. Иногда на перекормку или экстренную потребность в подпитке указывают на только проблемы роста, но и высыхания кончиков.

6. Если на растении поселились тля, паутинные клещи, трипсы - все это скажется на ее общем состоянии и внешнем виде.

Растение нужно изолировать, промыть мыльным раствором, опрыскать биопрепаратами. Поврежденные листья придется вырезать.

7. Если есть избыток света, стоит позаботиться об установке рассеивающей экранов или перемещение растения.

Чаще всего сохнут кончики листьев у видов, предпочитают расти в тени, мягком освещении. И еще один признак избытка света - потеря окраски.

Зимой мало комнатных растений, которые радуют глаз цветением. Именно исключением является бегония Елатиор. Ее яркие краски пышных соцветий и темное блестящие листья способны украсить любой интерьер. Именно этим и объясняется высокая популярность данного растения.

Это не отдельная видовая растение, а группа особых гибридов бегоний, сложных по происхождению крупноцветковых и компактных, способных цвести круглый год. Елатиоры прославились массивно, яркими соцветиями с очень крупными цветками, по форме чем-то похожи на роз.

zelenasadyba.com.ua
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