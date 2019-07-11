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пятница, 12 июля 2019 13:40

Наслаждение для глаз: показали роскошные варианты оформления прудов в саду
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Даже небольшой водоем способен превратить сад в очаровательное место, в котором можно спрятаться от будничной суеты и отдохнуть как телом, так и душой.
Фото: pinterest.com
Даже небольшой водоем способен превратить сад в очаровательное место, в котором можно спрятаться от будничной суеты и отдохнуть как телом, так и душой.
Даже небольшой водоем способен превратить сад в очаровательное место, в котором можно спрятаться от будничной суеты и отдохнуть как телом, так и душой.
Даже небольшой водоем способен превратить сад в очаровательное место, в котором можно спрятаться от будничной суеты и отдохнуть как телом, так и душой.
Даже небольшой водоем способен превратить сад в очаровательное место, в котором можно спрятаться от будничной суеты и отдохнуть как телом, так и душой.

Водоемы создают в саду атмосферу, которая расслабляет и способствует вдохновению. Если сделать мини-водопад, можно будет наслаждаться еще и успокаивающим звуком журчания воды.

Идеальным для водоема является открытый солнечный участок, защищенный от сильного ветра. Рядом там не должно лиственных деревьев: осенью своей листвой они быстро засорят воду. Также на выбранном участке не должно быть подземных препятствий, таких как водосточные трубы и кабели. Пишет crocus.

Важно позаботиться о том, чтобы водоем удачно интегрировался в окружающую среду. Поэтому выбрать следует участок, где будет достаточно места, чтобы хотя бы с одной стороны можно было высадить растения. Это важно для создания естественного перехода от водоема к остальной части сада.

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Чем большего размера сделать водоем, тем легче будет за ним ухаживать. Если в планах запустить туда рыбу, минимальная площадь резервуара должна составлять минимум 5 м². Форма водоема может быть какой угодно: круглая, квадратная, прямоугольная, почковидная и тому подобное.

Даже невзрачный сад можно превратить в очаровательный оазис благодаря удачному освещению. Разместить светильники можно между деревьев и виноградных лоз, вдоль дорожек и клумб, рядом с водными объектами, под беседкой и садовыми скульптурами. Все зависит от того, на каком элементе сада есть желание сделать акцент. В любом случае подсветка позволит подчеркнуть красоту участка и создать атмосферу, в которой царят романтика и вдохновение.

crocus.co.uk
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