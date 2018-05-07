На полях зацвело одновременно 7 миллионов тюльпанов

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Цветения тюльпанов является символом Нидерландов и привлекают сюда тысячи туристов со всего мира. Чтобы все люди могли полюбоваться этой красотой, устраивают специальные экскурсии на цветущие поля.

Когда зацветают сразу все цветы, участки становятся похожими на разноцветные ковры.

Самым знаменитым местом цветения тюльпанов является национальный парк Кёкенхоф, где выращиваются миллионов цветов. Многочисленные поля с тюльпанами расположены по берегу Северного моря в полоской дюн, также по дороге в города Лейден, Гаагу и Делфт, и рядом с городом Енкхейзен.

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Тюльпаны сначала привезли из Гималаев в Турцию, а в 17 веке из Турции их завезли в Нидерланды. Цветы хорошо прижились в этом климате и теперь ежегодно радуют глаз своим цветением.

Кроме того, Нидерланды являются крупнейшим экспортером не только тюльпанов, но и других цветов.