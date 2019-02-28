Мужское счастье сажают в тесный горшок

"Мужским счастьем" называют вазон антуриум. Цветет почти весь год, а всего зимой. Цветы бордовые, красные, розовые и белые. Они держатся до полутора месяцев. Затем серединка отпадает, цвет зеленеет и становится листом.

Автор: Bakker.com

Оригинально выглядят в помещении три сорта - фиолетовый флоринов, черный Черный принц и синий Принцесса Алексия.

О деталях выращивания Юлия Кулинич, цветовод из города Кременчуг Полтавской области.

"Антуриум ненавидит холодную землю. Нельзя ставить горшки на металлическое или каменное подоконник. Также избегаю сквозняков. Это самое большое зло для антуриума

5 правил выращивания антуриума:

1. Поставить растение на окно с западной или восточной стороны. Тень растение переносит нормально, но там не цветет.

2. Зимой температура в комнате должна быть 16 градусов тепла. Летом - 28 градусов.

3. До пятилетнего возраста пересаживает растение ежегодно, затем - через каждые три года. Делают это в марте или в начале апреля.

4. Почва смешивают в равных пропорциях с торфом и добавляют вдвое меньше песка. Такая почва идеальный для антуриума. У растения много хрупких корешков, тяжелее субстрат может их сламать. Также эта смесь дышит, то есть к корням без проблем доходит воздуха.

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5. Размер горшка увеличивают постепенно. Если сразу взять большой, нарастет много детей, но не будет пышного цветения.

Зимой из-за неправильного ухода фиалки пропадают. В течение года они не требуют специальных условий, а вот при наступлении холодов становятся деликатными. Цветут фиалки почти весь год. Главное для них - тепло, освещение и влажный воздух. Фиалки не цветут, когда их сажают в большие горшки. Так только нарастает листьев.