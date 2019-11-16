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вторник, 19 ноября 2019 16:09

Мел, известь или клей: определили чем лучше белить деревья

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Автор: Екатерина Романчук
  Павел Пащенко все деревья в саду белит осенью
Павел Пащенко все деревья в саду белит осенью

Деревья стоит белить сразу после опадания листьев. Кора - защитная оболочка растения, принимает на себя колебания температур, палящее солнце и мороз. От таких повреждений она грубеет и трескается. Ей нужно белое покрытие, чтобы отталкивать солнечные лучи.

Как обрабатывать деревья рассказывает Павел Пащенко из села Богуново Ивановского района Одесской области.

"Без побелки никак не обойтись перед заморозками. Это выгоняет грибки и вредителей с коры, пристроились там на зимовку. А еще после побелки ствол не покроется ледяной коркой. Побелка не красит деревья, а защищает от зимнего солнца. В оттепель сок оживает под корой , а ночью замерзает. От такого перепада трескается кора. От солнечных ожогов кора становится буря", - уточняет садовник.

1. Белить можно известью, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской. Последняя держится на дереве два года.

2. Раствор должен содержать клей или глину, чтобы прилипал к коре и медный купорос для дезинфекции.

3. Перед побелкой стоит снять со стволов мох и старую кору. Для этого пользуется острым деревянный колом. Запрещенные скребки или щетки для металла, так ранят дерева.

4. После очистки смазывает стволы дезинфицирующим раствором. Его делает из 10 л воды и 0,5 кг медного купороса.

5. Для побелки с извести в 10 л воды разводят 3 кг мела или гашеной извести, 0,5 кг медного купороса и 100 г казеинового клея. Наносит на ствол и ветви.

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Компост из опавших листьев подпитывает и сад, и огород. Это кондиционер почвы. Насыщает его микроэлементами, влага дольше задерживаться у корней. Так легче переносят засуху.

Для компоста следует собрать с участка сухие листья и сложить в специальные полиэтиленовые мешки с отверстиями.

Автор: Екатерина Романчук
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