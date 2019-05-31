Малина-рекордсмен: назвали 3 урожайные новые сорта

Для удачного урожая малины, надо не прогадать с сортом. О них рассказала Людмила Марковец из Кировограда, которая имеет собственный питомник.

"При выборе саженца надо смотреть, есть три почки у основания побега. Если нет, лучше не рисковать с посадкой. А вот длина побега не важна. Потому что после посадки его все равно нужно подрезать", - советует женщина.

Автор: maja-dacha.ru С куста сорта Феномен срывают 6 килограммов ягод

Феномен

На кусте образуются плоды весом около 5 г, созревают дружно. Не осыпаются. С одного куста получает не менее 6 кг. Несмотря на нежность и сочность, ягоды хорошо переносят транспортировку.

У этого сорта стебли, как светофор. Часто меняют цвет. Сначала бежевые, а к осени желтеют. Этот сорт устойчив к болезням и морозам. Сорт засухоустойчив, ягоды не подпикаются на солнце.

Гусар

У сорта Гусар плоды созревают дружно. Малина не осыпается и ягоды не распадаются на зерна. С взрослого куста удается собрать 6,5 кг урожая.

Это правильный сорт малины. У нее такой, как надо, вкус, аромат и вес. Устойчивый к засухам, болезням и морозам. Главное - прикрыть сверху снежком. К тому же на одном месте может расти до 20 лет. А так как у себя не образует миллион побегов, то все силы тратит только на закладку урожая.

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Патриция

Это ранний британский сорт, у которого ягоды похожи на садовую землянику. Как по форме, так и запахом. Шелковистые и весят до 10 г. Размером почти со спичечный коробок. Куст прямостоячий, высотой 2 м.

Чтобы удачный урожай вишен, надежнее выбрать Украинская акклиматизированные сорта. Селекционеры выводят прежде всего такие сорта, которые будут востребованы производством и торговлей. Поэтому предпочтение отдается тем, что дают стабильно высокие урожаи. Ученые Института садоводства вывели сорта вишни Мелитопольская десертная, Шалунья, Игрушка, Мелитопольская радость, Ночка, Чудо.