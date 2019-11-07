Королевская стрелиция: особенности посадки уникального растения

Автор: domicad.com.ua На 1 стрелиции зацветает 5 цветков с оранжевыми лепестками

Экзотическое растение всегда украшает пространство. На нее гости первой обращают внимание.

Именно такова и стрелиция королевская. У нее не только благородная название, но и вид. Благодаря необычной форме цветка, растение похожа на райскую птичку.

Ее завезли из Мадагаскара. Там цветет полгода. В домашних условиях - 4 месяца. Долгое темно-зеленые листья похожи на банановое.

Одно растение дает по 5 цветков с оранжевыми лепестками. Когда цветок увядает, сразу появляется новая.

Если негде ее купить во взрослом виде, то можно вырастить из семян. Так даже лучше. Растение с детства привыкнет именно к этим комнатным условиям.

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1. Сеять можно только свежие семена. Чем старше, тем хуже прорастают. Поэтому лучше делать это с запасом. Не 1 семечко, а 10.

2. Семена в сутки замочить в воде с температурой 35-40 ° C.

3. Смешать поровну землю с песком. Засыпать в пластиковые стаканы на 250 мл с отверстиями на дне.

4. Положить семена, вдавить пальцем и замотать пленкой. Так внутрь не доходит воздух и не заведется грибок.

5. Поставить в светлое теплое место. Когда проклюнутся ростки, накрытия снимает.

Молодое растение следует пересаживать ежегодно. У взрослого корни хрупкие и легко повреждаются. Поэтому делают это раз в 2 года.

Замиокулькас сейчас находится на пике популярности. Его ставят и в квартирах, и в офисах. Растение имеет прочные побеги с глянцевыми листьями. Его еще называют евро-дерево. Вырастает высотой 0,5 м. Чтобы он был пышным и ухоженным, стоит его вовремя пересаживать. В большей горшке и свежей земли, растение легче переживет зиму. Особенности выращивания этого популярного растения, далее в статье.