Как вместить растения на тесном дворе

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Дефицит места во дворе не является поводом отказа от цветника. Его можно сделать из нескольких рядов цветов под забором.

Как их между собой соединить, стоит включить фантазию. Придумать нестандартное решение этого вопроса можно легко, было бы желание.

Не обязательно иметь профессиональные знания секретов дизайнеров ландшафта. Идеи оформления можно позаимствовать из этой галереи.

Тогда кроме эстетической привлекательности, удастся создать атмосферу гармонии и уюта.

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Водоемы создают в саду атмосферу, которая расслабляет и способствует появлению вдохновения. Если сделать в дополнение мини-водопад, можно будет наслаждаться еще и успокаивающим звуком журчание воды. Идеальной для водоема открытая солнечная участок, защищена от сильного ветра. Рядом там не должно лиственных деревьев: осенью своей листвой они быстро засорять воду. Также на выбранном участке не должно быть подземных препятствий, таких как водосточные трубы и кабели.