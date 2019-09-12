Как украшают сады вьющимися растениями: показали удачные варианты

Фото: mydesiredhome.com

Большинство вьющихся растений нуждаются в опоре. Самый простой способ ее обеспечить — установить садовый трельяж.

Главное назначение садовых трельяжей — поддерживать побеги высаженных рядом растений и направлять их рост в нужном направлении. Наряду с этим подобные конструкции отлично справляются и с эстетической функцией, пишет mydesiredhome.

Трельяжи способны защищать от любопытных взглядов соседей и прохожих. Если использовать их для обустройства вертикального сада, можно создать тень, в которой приятно будет проводить время жарким летним днем.

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Изготавливают садовые трельяжи в основном из дерева, бамбука или металла. Такие конструкции прикрепляют к ограде или стене дома, нередко ставят отдельно.

Особенно подходят для высадки рядом вьющихся растений беседки из металла. Такие конструкции сооружают из металлических прутьев, которые служат идеальной опорой для гибких побегов. Выглядят беседки из металла невесомо и изящно, садам придают еще большей живописности.