Как спасти орхидею от грибка

Грибок на орхидеи проявляется пятнами по листкам. Фото: Екатерина Романчук

Орхидея может внезапно засыхать. Листья покроется плимамы и опадет цвет. Это признаки фузариозу - рака орхидей.

Болезнь вызывает грибок. Он проникает в корни, поэтому сначала поражения не заметны. Когда корни уже гниют, листья желтеют и скручиваются. Если процесс не остановить на начальной стадии, орхидея погибнет за считанные дни.

Споры грибка разносятся и на соседние растения. Инфекция быстро цепляется к ослабленным из-за перелива, холодную температуру в помещении или соленый грунт. Так бывает при поливе водой из-под крана.

Надо освободить орхидею от земли. Развести по инструкции фунгицид фитоспорин-М и опрыскать листья и корни орхидеи. Это безопасный препарат для всех комнатных растений от гнили, парши и мучнистой росы. Стоит упаковка 15 гривен. Ее хватает на несколько обработок.

Можно попробовать также топсин, фундазим или фундазол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роскошный цветник дома: какие растения лучше высаживать с лилиями

После обработки орхидею пересадить в новый горшок. Земляная смесь должна содержать сосновую кору и древесный уголь.

Оставить цветок на две недели в светлом месте отдельно от других растений. Постепенно должно восстановиться.

Комнатные растения оживляют интерьер. Для их стильного размещения нужно подобрать подставки, которые бывают из разных материалов. Универсальный вариант из стали. Они устойчивы к влаге и холоду не только в домашних интерьерах, но и в зимних садах, на верандах, террасах или даже под открытым небом.